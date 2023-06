Cette dernière accueillera six personnalités qui continuent de faire rayonner la scène du stand-up belge à l’international.

Les artistes présents devront relever un défi de taille puisque chacun disposera d’un timing très serré (environ dix minutes) pour séduire le public liégeois.

On retrouvera ainsi le jeudi 29 juin durant 1 h 30 de rires : Cécile Djunga, marraine du festival, qui jouera son deuxième spectacle Presque Célèbre ; François FK, jeune artiste comédien bruxellois ; Ahmed Boudrouz, humoriste liégeois qui raconte avec humour son parcours et sa vision du monde quand on a une “gueule” comme la sienne ; Serine Ayari, qui s’est déjà taillé la part du lion dans le nord du pays, proposera son premier spectacle “À l’aise” ; Sarah Lélé, jeune humoriste d’origine camerounaise qui revient avec un humour “grandi”, engagé et plein d’énergie ; Jamila, alias Oxymore, qui mêle l’art du Stand up et du rap ; et Jimmy Vandael surnommé Jimmy Punchline pour le rythme de ses vannes et gérant d’une véritable institution du Stand Up à Bruxelles : Le Comedy Ket.

Un autre invité de marque, DJ Sonar, sera présent tout au long du festival afin d’accompagner les artistes sur le plateau de la Grande Main. Figure incontournable de la Cité Ardente et vétéran de la scène hip-hop, il est doté d’une curiosité naturelle qui lui permet aisément de collaborer avec des artistes issus de disciplines différentes. Une rencontre entre deux cultures qui laisse la part belle à l’expérimentation et à une autre forme de musicalité.

La troisième édition du Théâtre de Liège Stand Up festival s’est construite en étroite collaboration avec Mouss’, humoriste et membre de la structure liégeoise du Smile Comedy.