Liège : une peine de 30 ans de prison requise contre Shqiprim Avdyli, reconnu coupable du meurtre son épouse

Shqiprim Avdyli a été reconnu coupable de meurtre mercredi soir. Jeudi matin, lors des débats sur la peine à infliger à l’accusé, le substitut Fabienne Bernard a requis contre lui une peine de 30 ans d’emprisonnement.

Au cours de son réquisitoire, le ministère public a fustigé l’attitude de Shqiprim Avdyli, qui ne s’est jamais intégré à la société belge depuis son arrivée en Belgique. Il n’a jamais travaillé légalement et a préféré développer des activités de vente de voitures et de culture de cannabis. “Il a décidé de ne se soumettre à aucune règle et n’a reculé devant rien. La Belgique était pour lui un eldorado, où il ne respectait aucune contrainte pour mener son business parallèle, sans s’intégrer à la société ou à l’effort collectif. Guidé par l’appât du gain, il menait un grand train de vie et faisait sensation alors que sa famille vivait dans une cité sociale”, a souligné le substitut.

Le ministère public a aussi souligné la façon glaçante avec laquelle Shqiprim Avdyli a tué sa femme et le sang-froid dont il a fait preuve pour maquiller la scène en suicide. Il a ensuite joué le mari éploré devant la famille de sa femme et discrédité la justice belge en tentant de persuader son entourage qu’il était victime d’une erreur judiciaire.

Les avocats de la défense, Me Solfrini et Me Rodeyns, ont sollicité des circonstances atténuantes et une peine moins conséquente, sous les 20 ans de prison.

L’arrêt sur la peine est attendu en début d’après-midi.