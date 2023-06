"Ce n'est pas facile à vivre": le procès de Sofian Kiyine, le footballeur qui a transpercé le hall omnisports de Flémalle, reporté

À lire aussi

Souvenez-vous : ce jour-là, le joueur de football professionnel Sofian Kiyine avait percuté à pleine vitesse – il roulait à 140 km/h sur une route où la vitesse est limitée à 90km/h – un rond-point avant de s’envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports de Flémalle.

La vidéo du crash :

Entendre les gérants et le personnel du restaurant où il s’était rendu ?

À l’audience, l’avocat du footballeur, Me Steve Van Laenen, sollicite des devoirs complémentaires. Comme l’audition “des gérants et le personnel du restaurant où il a séjourné quelques secondes, voire quelques minutes avant le crash”. Le président du tribunal de police déclare alors que le prévenu roulait quand même avec 1,72 gramme d’alcool dans le sang au moment du crash et qu’il ne comprenait pas la raison de cette requête. Surtout que le prévenu “a reconnu avoir bu cinq Gins”.

Pour le substitut du procureur du roi, “ce ne sont pas des devoirs utiles à la manifestation de la vérité”. L’audience a néanmoins été reportée au 10 octobre prochain, mais les plaidoiries auront lieu à un autre moment. “Si vous ne venez pas ce jour-là, je ne vous en tiendrai pas rigueur”, ajoutera le président avant de reporter cette affaire.

D’autres interventions dans cette affaire ?

Juste après l’audience, le prévenu et son avocat ont accepté de s’exprimer. “L’audience a été reportée pour différentes raisons d’ordre procédural”, souligne Me Steve Van Laenen. “Il y a lieu, à notre sens, que la compagnie RC en responsabilité civile du véhicule fasse intervention dans ce dossier et en fonction de la ligne de défense qui sera développée par mon client, peut-être que le Fonds commun de garantie automobile devra faire intervention, dans le cadre de cette affaire.”

"Je suis ici pour assumer mes responsabilités”

”Ce n’est pas facile à vivre, mais l’important, c’est que je n’ai touché, blessé des jeunes ou avoir commis un meurtre”, précisera Sofian Kiyine. “Mais je suis ici pour assumer mes responsabilités.”

L’Oud-Heverlee Louvain avait annoncé le vendredi 9 juin 2023 la réintégration du Louvaniste Sofian Kiyine. ” En collaboration avec l’Institut Vias, il va entamer un parcours et, ce qui est le plus important pour moi, il a spontanément demandé un éthylotest pour sa voiture”, détaillait le directeur général d’OHL.

”Je nettoie mon image et ce ne sont pas des paroles en l’air”, déclare aujourd’hui le joueur de foot. “Outre l’éthylotest, j’ai commencé le bénévolat pour un centre pour handicapés, j’ai pris des cours avec l’Institut Vias. Je l’ai fait préventivement. Ce qui sera jugé par le tribunal, on le verra à ce moment-là. Ce n’est pas un aveu de culpabilité ou autre. Je l’ai fait par prévention, par rapport à mon image.” Les autres joueurs ou encore le staff ne l’ont jamais charrié sur son accident, assure-t-il. “Ils m’ont toujours soutenu et ont compris que ça pouvait malheureusement arriver.”

”J’ai eu un trou noir”

Sur les circonstances du crash, il rappellera simplement avoir été manger avec des amis, où “j’ai bu quelques verres”. “Et en rentrant, j’ai eu un trou noir…”