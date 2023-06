Tram – commerce liégeois : la Région débloque 6 millions d’aide supplémentaire

“Je suis favorable à ce que nous puissions discuter et dégager à l’ajustement budgétaire régional une somme complémentaire au bénéfice des commerçants”… Telle était la promesse faite voici trois mois par le ministre régional de l’Économie, Willy Borsus, alors qu’il était interrogé par le député MR Philippe Dodrimont, par ailleurs président du MR pour l’arrondissement de Liège. “Les commerçants continuent de subir ce chantier et l’échéance de celui-ci ne cesse d’être reportée de mois en mois”, déplorait déjà début 2023 le député… alors qu’on ignorait qu’un nouveau report important allait survenir. “Si les riverains, les usagers et les travailleurs du centre-ville sont en droit de se plaindre, ce sont néanmoins les commerçants qui en pâtissent le plus avec une baisse de fréquentation et un manque à gagner conséquent depuis le début des travaux”.

Le député libéral Philippe Dodrimont. ©Belga

Chose promise chose due peut-on écrire aujourd’hui puisque, ce mardi, en Commission Économie, l’aide régionale, qui s’élèvera donc à 6 millions d’euros, a bien été confirmée. “Celle-ci sera octroyée dans le cadre des chantiers de grande ampleur”, se réjouit Philippe Dodrimont qui précise que “les critères d’attribution seront identiques à ceux mis en place l’an dernier”. Concrètement, ce montant sera validé lors de l’ajustement budgétaire régional qui interviendra début juillet.

Sans nul doute, le mécanisme de distribution aux commerçants sera identique à celui mis en place par la Ville de Liège l’an dernier, à savoir des primes dont les montants varient (4.500 à 9.000 euros) en fonction de la proximité avec le chantier. L’an dernier, on estimait à la Ville de Liège que près de 1.700 indépendants entraient dans les conditions pour bénéficier de ces aides.

”L’effort régional est en tout cas produit, c’est une excellente nouvelle”, insiste le député, “il faut maintenant que la Ville de Liège s’organise pour que les sommes soient distribuées de manière objective”. Et, si possible, dans des délais raisonnables…