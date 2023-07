Grosse opération policière à Jemeppe : 12 interpellations à la gare routière

Trafic de stupéfiants

Tôt ce jeudi matin, c’est donc une vaste opération de police administrative et judiciaire qui était menée sur l’Esplanade du Pont à Jemeppe, car cet endroit était, depuis de nombreuses semaines déjà, “le théâtre de multiples activités illégales”, indique la bourgmestre de Seraing, Déborah Géradon qui évoque des coups et blessures, des agressions mais également du trafic de drogue. “Une situation qui provoquait une insécurité gênante et grandissante pour les citoyens”, poursuit Yves Hendrix qui précise que, d’après le travail réalisé en amont par la police, cette situation était en partie causée par des personnes en séjour illégal sur le territoire.

”Le problème en effet est que ces personnes, frappées d’un ordre de quitter le territoire, n’obtempèrent pas toujours et finissent par se retrouver totalement en marge car elles ne peuvent plus disposer d’aucune aide”. Résultat : “des bandes organisées ont souvent tendance à recruter ces personnes qui tombent dans la délinquance pour subsister”. Et de participer dès lors à des trafics organisés. De drogue dans le cas présent.

Au niveau de la gare routière. ©D.R.

Quatre habitations

Ce jeudi matin, 4 habitations étaient principalement ciblées dont cet immeuble localisé esplanade du Pont à Jemeppe, au niveau de la gare des bus donc. Un joli coup de filet qui a permis de déloger une douzaine de personnes, interpellées (10 étaient déjà sommées de quitter le territoire). Comme l’indique encore le chef de corps, l’enquête ne fait que débuter puisque ces personnes sont accusées de participer activement à un trafic organisé. “Une treizième personne est d’ailleurs suspectée d’être à la tête de l’organisation”. Le degré d’implication de chacun et l’ampleur du réseau doivent encore être établis…

Une certitude : le risque était avéré raison pour laquelle l’appui du PAB fut nécessaire et, ce jeudi matin, des preuves d’un trafic d’une relative ampleur ont effectivement été retrouvées. Pour Yves Hendrix, il importe de souligner que “ce problème n’est évidemment pas spécifique au territoire sérésien mais est bien d’ampleur européenne”.