Deux ans après les inondations, Chaudfontaine s’apprête à faire renaître son pôle touristique et culturel

Les Tiny Houses acquises par la commune de Chaudfontaine. ©D.R.

L’église de Chaudfontaine en partie désaffectée

Lors de sa dernière séance, le conseil communal a également voté la désaffectation partielle de l’église et du presbytère de Chaudfontaine. Au vu de l’état de l’église paroissiale de Saint-François-Xavier de Chaudfontaine, propriété de la commune et particulièrement touchée par les inondations de juillet 2021, des discussions entre la fabrique, la commune et l’évêché ont eu lieu afin de trouver un avenir au bâtiment tout en conservant un espace de culte de taille plus adaptée à la pratique actuelle. Les partenaires ont conclu sur un partage de l’espace actuel entre un usage public porté par la commune “dans le respect des valeurs du culte” et un usage cultuel maintenu pour le culte. Plus aucun prêtre n’y résidant, “le presbytère va également être mis à notre disposition pour le redéploiement du tourisme et de la culture sur la commune”. Selon les plans, la partie droite du Narthex sera affectée officiellement et pratiquement au culte. Cet espace de 11,5 m2 sera aussi dédié aux baptêmes à l’eau de source de Chaudfontaine. La commune prendra en charge les travaux de séparation physique des espaces. Le local situé avenue des Thermes 98 va être mis à disposition afin de permettre au Conseil de fabrique la continuation de ses missions fonctionnelles, d’y conserver son siège social, lieu de réunion et de stockage en attendant un rapprochement avec une autre fabrique d’église de la commune de Chaudfontaine.

L'église de Chaudfontaine (en partie) et son presbytère, sinistrés par les inondations de 2021, vont être réaffectés à la culture et au tourisme. ©MICHEL TONNEAU

Rénovation de la Maison Sauveur

Le conseil communal vient aussi de voter le cahier des charges établi par le bureau liégeois des Architectes Associés pour la rénovation de la Maison Sauveur, endommagée par les inondations de juillet 2021. Les travaux comprennent la remise en l’état de tout le rez-de-chaussée tel qu’il était avant les inondations (murs, sols, plafonds, électricité, chauffage, WC…), et prévoient de rendre la cage d’escalier résistante au feu. Les travaux viennent de démarrer.

La maison Sauveur, sinistrée par les inondations de 2021 va être rénovée. ©MICHEL TONNEAU

Concernant la future réaffectation de l’église et de son presbytère et de la Maison Sauveur, celle-ci doit encore être définie dans le cadre d’une étude stratégique plus large pour la renaissance du pôle “touristique et culturel” de la commune de Chaudfontaine par le bureau d’études Voltere, dont le rapport devrait être remis en septembre. À noter que la commune entend créer une cohésion d’ensemble pour l’espace le long de la Vesdre s’étalant du Château des Thermes jusqu’au site de la piscine de Chaudfontaine.