”L’au-delà des eaux” à Chaudfontaine : une exposition qui rend hommage aux victimes et sinistrés des inondations

Dénommée “L’au-delà des eaux”, l’exposition s’inscrit dans un lieu chargé en émotions et énergies solidaires : Source O Rama. Au cœur de Chaudfontaine, le site qui abritait les musées de l’art et de l’eau, “a lui-même souffert des inondations”, note le bourgmestre. Avec ses murs abîmés et ses scènes de spectacles éventrées, “le bâtiment porte encore les stigmates des inondations”. Le bâtiment est aussi le témoin de l’énorme solidarité qui s’est créée après les événements ; un magasin solidaire y est installé jusqu’à début 2022, il est aussi le lieu de départ des bénévoles, et un point d’information pour sinistrés.

Claire Blach est la commissaire de l'exposition "L'au-delà des eaux". ©MICHEL TONNEAU

Des artistes sinistrés

Si l’exposition rend hommage aux sinistrés des événements, elle les associe également de bout en bout. Claire Blach, commissaire de l’exposition, aussi animatrice de la Galerie du Livre et de l’Etrange Théâtre de Vaux-sous-Chèvremont, et elle-même sinistrée, a rassemblé une dizaine d’artistes pour s’emparer du thème et réaliser la scénographie des lieux. Une scénographie voulue simple “et la moins coûteuse possible dans ce contexte de drame social”, explique la commissaire. “J’ai essayé de réunir des artistes qui avaient eux-mêmes subi les inondations au niveau des trois rivières : l’Ourthe, la Vesdre et l’Amblève”. Des artistes actifs dans la photographie, la vidéo, l’art plastique, pictural, littéraire…

Deux ans après les inondations, l'exposition "L'au-delà des eaux" nous invite à nous souvenir de la catastrophe mais également à envisager le futur. ©MICHEL TONNEAU

L’exposition met en lumière des œuvres créées à la suite des inondations ou spécialement pour l’occasion. On retrouve notamment les photographies de Michel Tonneau (qui fige les sinistrés au cœur de leur logement abîmé), les portraits tirés en argentique et métamorphosés au contact de l’eau du photographe calidifontain Max Carnevale, les œuvres d’Olivia de San qui donne une vision du mouvement de la Vesdre, des photographies prises par les sinistrés, des cailloux de la Vesdre peints par les habitants et écoliers, un film reprenant les témoignages de sinistrés, sauveteurs et bénévoles, ou encore les peintures originales ayant servi pour la couverture du livre de Luc Baba “Vesdre” (éd. L’Arbre à paroles). Chaudfontaine dévoile aussi les projets pour l’avenir. Enfin, un espace mémoriel permet aux familles des victimes de se recueillir.

L’expo est ouverte au public dès ce samedi 15 juillet à 11h, puis tous les jours de la semaine de 10h à 18h jusqu’au 10 septembre.