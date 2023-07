2 ans après les inondations, un nouveau centre de crise provincial installé à Vottem

En cette période de commémorations essentiellement locales, le Gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar a tenu une nouvelle fois à exprimer son empathie et son soutien aux victimes et à leurs proches.

Pour rappel, le mercredi 14 juillet en fin de matinée, la phase provinciale de crise était déclenchée par la gouverneure de Liège f.f. Catherine Delcourt qui remplace Hervé Jamar, en vacances. S’il revient au palais provincial le matin du 15 juillet, c’est sa remplaçante qui continue à gérer la crise, déployant l’ensemble des services. Longtemps critiqué, le Gouverneur s’était défendu de toute faute de gestion devant la commission d’enquête parlementaire sur les inondations.

Un an plus tard, le Gouverneur et ses services tiraient les premiers enseignements des inondations.

S’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue “et fort notamment d’un débriefing interne réalisé dans la foulée, chacun d’entre eux continue à les intégrer dans ses procédures de travail et d’intervention”, souligne le porte-parole du Gouverneur Bruno Boutsen.

”Un débriefing multidisciplinaire, incluant l’ensemble des 'disciplines' concernées par la gestion de crise a également été réalisé au niveau du Comité de coordination provincial et avec le concours de l’ULiège”. Un débriefing qui a permis de faire aboutir plusieurs actions ; la plus significative étant le rappel rapide du comité de coordination provinciale au centre de crise en cas de catastrophe.

Un nouveau plan inondations

Un second volet des actions qui ont été menées depuis l’épisode dramatique de l’été 2021 a trait à la mise sur pied d’un nouveau “plan inondations”, consistant en un plan particulier d’urgence et d’intervention.

”Ce plan comprend plusieurs scenarii et inclut une structure dédiée aux plans communaux tandis que la problématique des barrages fait l’objet d’un autre plan spécifique, un premier travail ayant été mené sur le barrage d’Eupen”, précise le porte-parole.

En outre, un nouveau centre de crise provincial, désormais pleinement opérationnel, est installé depuis peu au sein du complexe de la Police fédérale à Vottem, qui abrite également les services d’urgence 101 et 112.

En juin dernier, ce nouvel outil qui est destiné notamment à permettre un échange optimal d’information en cas de gestion de crise a été présenté aux représentants des services de secours et d’intervention.

”Son déménagement à cet endroit a été guidé par la proximité de ces deux centrales d’appel, permettant un bon échange d’information en cas de gestion de crise”, explicite le porte-parole. Idéalement situé en bordure d’autoroute, “il s’agit d’un centre de crise moderne, professionnel et équipé de manière adéquate à la gestion de crise”. Le souhait étant, on l’entend, de réagir plus efficacement en temps de crise : inondations, feux, alerte nucléaire…