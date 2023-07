Un nouveau “pavillon” Croix-Rouge prend place à La Brouck

Durant de longs mois, au plus fort de la catastrophe, des containers Croix-Rouge ont distribué au même endroit environ 240 000 repas. Ces containers sont ensuite restés des points d’accueil jusqu’à juin 2022.

Le pavillon devient une nouvelle antenne de la Maison Croix-Rouge de Trooz, une entité locale très active dans la province, dont le local de Trooz avait été totalement inondé en juillet 2021. Début 2023, une nouvelle Maison Croix-Rouge a aussi ouvert ses portes à Nessonvaux. Celle-ci offre un lieu d’accueil ainsi qu’un magasin de vêtements de seconde main.

Le pavillon de La Brouck s’inscrit dans cette même optique de lieu d’accueil Croix-Rouge destiné à recréer du lieu social. La première activité se tiendra ce samedi 22 juillet, de 11 h 30 à 16h, avec un tournoi de fléchettes, des jeux pour les enfants et un barbecue. L’unité des scouts de Modave, actuellement en camp à la Croix-Rouge pour aider les personnes sinistrées des inondations, y réalisera l’accueil et l’animation.

”La Maison Croix-Rouge recherche encore de nouveaux bénévoles pour encadrer les activités du pavillon et aimerait l’animer tous les 15 jours pour redynamiser le quartier de La Brouck”, précise la porte-parole Nancy Ferroni. D’autres activités pourraient s’y ajouter rapidement, comme un point de location de petit matériel paramédical.

A Trooz, la Croix-Rouge a distribué de nombreux repas aux sinistrés des inondations. ©MICHEL TONNEAU

Un accueil mobile

Dès après les inondations, les bénévoles de la Maison Croix-Rouge ont également initié des points d’accueil mobiles dans quatre entités de la commune de Trooz, à Fraipont-Cité, Nessonvaux, Prayon et La Brouck. Ces points mobiles, sous tonnelle, permettaient un temps d’écoute et de partage avec les habitants autour d’une soupe ou d’un café, de relais d’informations, ainsi que la distribution de colis alimentaires. La Croix-Rouge de Trooz a désormais à sa disposition une remorque de 6 mètres de long comme antenne mobile et modulable qui va continuer à se déplacer selon les besoins.

Pour mémoire, 23 entités locales de la Croix-Rouge restent accessibles aux habitants pour l’ensemble de la province de Liège et plusieurs ont vu le jour pour répondre aux besoins de lien social dans la foulée des inondations :