Un homme en séjour illégal vole le sac d'une dame âgée à Huy, elle tombe dans les escaliers

L’homme, détenu à Lantin, tantôt d’origine tunisienne, tantôt d’origine algérienne, conteste la première prévention. Il raconte qu’il n’a rien volé et que c’est un ami qui lui a donné les cartes de banques qu’il a utilisées par le biais du sans-contact pour effectuer de petits achats dans un Night&day une dizaine de minutes après l’agression.

Pour la partie civile, le prévenu tente de minimiser ses gestes. "Il a tiré tellement fort sur la bandoulière du sac qu’une pièce métallique s’est cassée. Ma cliente a dévalé les escaliers, elle a une plaie ouverte à la jambe, au tibia. Pour le même prix, elle y laissait la peau, elle a subi une incapacité de dix jours", relève l’avocat qui réclame 1 780 € pour les divers frais (ambulance, frais médicaux, etc.) ainsi que 500 € de dommage moral distinct.

Pour les autres préventions, le prévenu est en aveux. "J’ai déconné, mais je n’ai pas forcé la porte du garage pour voler le quad, elle était déjà ouverte", ajoute-t-il. Son conseil, pour sa part, pointe les déclarations incomplètes de la victime qui dit avoir été volée par un jeune homme portant un blouson sombre, et demande l’acquittement au bénéfice du doute pour le fait de vol commis sur cette dernière.

En ce qui concerne le reste, il a sollicité la peine la plus clémente possible, assortie d’un sursis le plus long possible. Son client a également marqué son accord pour des mesures probatoires. Le ministère public a sollicité à son encontre une peine unique de quatre années de prison.

Jugement le 31 juillet