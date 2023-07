23 % de voyageurs supplémentaires attendus sur le réseau Tec liégeois avec les Busway et le futur tram

Face à la congestion automobile sur certains tronçons et l’augmentation de la demande de déplacements, la Métropole liégeoise souhaite favoriser la mobilité douce et le transport en commun en offrant une alternative à la voiture, plus qualitative et capacitaire. En parallèle du tram, qui doit relier d’ici fin janvier 2025 Sclessin à Coronmeuse (puis avec son extension Seraing à Herstal), un réseau de quatre Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), appelés Busway, va compléter la colonne vertébrale de l’offre de transport, à côté des lignes classiques. Une réunion d’information préalable a eu lieu au Forum de Liège en juin dernier en vue du dépôt des différentes demandes de permis par le Tec, sous l’impulsion du Gouvernement wallon, courant 2024. Avec le tram, les 4 lignes Busway et la restructuration du réseau, 350.000 voyageurs sont attendus par jour sur le réseau Tec liégeois (dont 60 000 sur les lignes busway), soit + 23 % actuellement (données étude 2019).

Qu’est-ce qu’un Busway ?

Un busway est un bus qui s’apparente (en vitesse, confort, fréquence et visuel) à un tram… sur roues. Déployé sur quatre lignes dans l’arrondissement de Liège, celui-ci circulera de 5h à 1h, “avec des trajets rapides et à l’heure, une fréquence toutes les 5 à 10 minutes, une montée par toutes les portes, et pas de vente à bord mais via une borne sur les quais”, précise Tony Robert, chef de projet Busway Liège. Autre spécificité : il s’agira d’un bus confortable, climatisé, au look reconnaissable, avec une capacité de 120 (articulé) à 200 personnes (bi-articulé) et une motorisation dite respectueuse de l’environnement. “Il y a aura également des écrans d’information à bord, avec annonce vocale”.

Le Busway disposera d'aménagements spécifiques en voirie. ©GM+

Ces nouveaux véhicules vont de pair avec des arrêts plus confortables, aménagés en chaussée avec des stations au look reconnaissable, et des quais accueillants avec écrans d’information. Grosse nouveauté : “ces bus seront prioritaires aux véhicules”, avec une circulation en site propre, “aussi souvent que possible et là où cela s’avère nécessaire”, et une priorité aux feux. “Quand ce n’est pas nécessaire, on va créer des bancs d’approche avec un feu spécifique au niveau des carrefours”, complète Tony Robert, avec la particularité que, “comme le tram, le bus s’arrêtera à tous les arrêts, avec ouverture et fermeture des portes”.

Des cheminements piétons et cyclistes sécurisés seront prévus aux abords des stations afin d’améliorer leur circulation. “C’est une opportunité urbanistique pour un aménagement de l’espace en centre urbain et en concertation avec les autorités locales”. Le montant total des aménagements est estimé à 90 millions d’euros. Des parkings relais P + R et des plateformes intermodales sont également prévus dans ce projet porté par le Tec de façon à intégrer l’ensemble de l’offre de transport (bus, train, tram, vélo…).

Les travaux sur le tronçon de la ligne B2 (actuelle ligne 48), qui a déjà reçu son permis, seront réalisés durant l’année 2024 pour une mise en service à l’horizon du tram fin janvier 2025, tandis que les trois autres lignes seront mises en service fin 2027.

Quatre lignes

Le Busway 1 (Ans – MontLégia – St-Lambert – République Française – Chênée), avec près de 30 000 voyageurs attendus par jour, sera la deuxième ligne du réseau après le tram et fera la jonction perpendiculairement à celui-ci. “Le B1 aura 80 % de son tracé en site propre”, note le chef de projet. Le bus s’appuiera sur des axes bien fréquentés du réseau actuel et reliera Ans à Chênée en desservant entre autres : le centre de Chênée, le quai des Ardennes, le boulevard de Froidmont, le quartier de la Médiacité, la place du XX août, la place République Française, la place St-Lambert, le quartier Sainte-Marguerite et la clinique CHC MontLégia. Il desservira les gares SNCB de Liège Saint-Lambert et d’Ans. Il se connectera au tram aux stations place Saint-Lambert et Opéra et aura des points de contact avec plusieurs lignes de bus.

Le Busway 2 (Guillemins – Sart-Tilman – CHU – Botanique), le 48 actuel, sera amélioré en termes de fréquences et de vitesse, afin de faciliter les déplacements entre la gare des Guillemins et le pôle du Sart-Tilman, en desservant entre autres : le quartier de Fragnée, la Haute Ecole de la Province de Liège, le Liege Science Park et le Domaine du Sart-Tilman dont les Amphithéâtres, le Blanc Gravier, le CHU et le Botanique. Il desservira la gare SNCB des Guillemins, se connectera au tram et aux stations Guillemins et Leman et aura des points de contact avec de nombreuses lignes de bus.

Le Busway 3 (République Française – Médiacité – Sart-Tilman – CHU), assurera une desserte structurante, en rive droite de la Meuse, de quartiers densément peuplés. Il reliera le centre de Liège au Sart-Tilman, en desservant entre autres : la place du XX août, les quartiers de la Médiacité et des Vennes, la Haute Ecole de la Province de Liège, le Liege Science Park et le Domaine du Sart-Tilman dont les Amphithéâtres, le Blanc Gravier et le CHU.

Le busway 4 (Gare Léopold – Robermont – Beyne – Fléron), troisième ligne du réseau en terme du nombre d’utilisateurs, reliera Liège à Fléron, en desservant entre autres : Outremeuse, la place Cardinal Mercier, le cimetière de Robermont, le pôle commercial de Bois-de-Breux, la Maison communale de Beyne-Heusay, l’hypercentre de Fléron et tous les commerces aux alentours. Il desservira la gare SNCB Liège Saint-Lambert, se connectera au tram à la station place Saint-Lambert et aura des points de contact avec de nombreuses lignes de bus.

Grâce à ces nouvelles lignes, “on ne va plus mettre 2h pour faire 10 km mais 30 min en moyenne”.

Plan du futur réseau Tram et Busway. ©D.R.

Quelle fréquentation ?

Le modèle de prévision de trafic permet d’évaluer les impacts de toutes ces modifications sur la fréquentation du réseau. “Le ratio “voyageur par kilomètre” est couramment utilisé pour analyser le rapport entre l’offre et la demande en transport collectif. Actuellement sur le réseau urbain liégeois du Tec ce ratio est de 3,8, cela signifie que pour 1 kilomètre effectué par les bus, 3,8 personnes vont voyager sur le réseau. Selon les estimations du Tec, il y aurait 4,7 voyages par kilomètre dans le futur nouveau réseau, soit un service offert plus important par rapport à l’offre actuelle. “Le ratio évolue différemment en fonction des catégories de ligne”, spécifie Tony Robert. Toujours selon ces estimations, si le tramway, très attractif et exploité avec des rames capacitaires, présente un excellent ratio de voyageur par kilomètre, les lignes HNS (Busway) bénéficient d’une augmentation de voyageurs (+58 %) bien au-delà des renforts d’offre pourtant conséquents (+20 % de kilomètres). “Ce V/K élevé confirme la pertinence de renforcer l’offre sur les axes à fort potentiel”.

Voyages par ligne et par jour attendus sur le futur réseau tram + busway ©D.R.

guillement Le réseau restructuré avec l'arrivée du tramway transportera au total 23 % de voyageurs supplémentaires

Au regard des voyages par ligne et par jour attendus sur le futur réseau tram et du Busway, “la fréquentation attendue sur l’axe central de l’agglomération de Liège (Jemeppe-Herstal) confirme la pertinence de sa conversion en tram. La ligne Busway B1 (Ans-Chênée) apparaît comme la ligne de bus principale du réseau justifiant des aménagements importants”. Le réseau restructuré avec l’arrivée du tramway transportera au total 23 % de voyageurs supplémentaires.