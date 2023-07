Master Park à Seraing : le parc Guy Mathot finalisé en fin d’année

Le développement des parcs de Seraing est un travail de longue haleine, entrepris depuis plusieurs années par la Ville. L’objectif du projet de près de 4 millions d’euros est simple : permettre aux citoyens d’accéder à un espace vert de qualité en moins de dix minutes de marche.

”Leurs aménagements ont pour volonté de permettre à tous les citoyens, petits et grands, de s’épanouir dans un endroit sécurisé et sécurisant à proximité de leur domicile. De nombreux modules, mobiliers et aménagements sont donc prévus pour différents publics. Nous ne voulons oublier personne. Je pense notamment aux enfants et aux jeunes pour qui il est important de bénéficier d’espaces verts ludiques de qualité”, souligne la bourgmestre Déborah Géradon.

Du côté de Seraing

Le parc des Biens-Communaux, à savoir le parc Guy Mathot, est en pleine transformation et devrait être finalisé pour fin 2023. Comme précédemment, il devrait accueillir, un terrain multisports, une petite piste d’athlétisme ainsi qu’une zone de jeux pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. À noter que l’étang demeurera bien sur le site et qu’il sera simplement réaménagé.

Toujours à Seraing, une étude de marché a été réalisée concernant les parcs du Petit-Mont et de la place Chatqueue. “Le projet est toujours en cours d’élaboration par le bureau d’études. Le dossier sera présenté pour une attribution fin 2023 ; ce qui pourrait entrainer une programmation des travaux pour mars 2024 avec une ouverture fin d’été de la même année”, précise la bourgmestre. Le parc du Petit-Mont sera doté d’un terrain multisport, d’une zone de jeux pour les enfants de 3 à 6 ans, d’un terrain de pétanque ainsi que d’un skatepark.

Le parc du Pairay est quant à lui toujours en phase d’élaboration par le bureau d’études. À l’image des autres espaces verts sérésiens, il devrait accueillir des potagers, un barbecue et une agora. Le dossier sera présenté pour une attribution fin 2023 pour des travaux potentiellement prévus pour mars 2024.

Le projet du square du Huit Mai est acté, “l’entreprise chargée du chantier doit commencer les travaux à la fin des congés du bâtiment, soit dans le courant du mois d’août. Le parc sera alors inaccessible pendant environ neuf à dix semaines”.

Du côté de Boncelles

Le parc de Boncelles, déjà finalisé, aura droit à un petit coup de frais puisqu’il sera restauré et sera encore adapté en matière de sécurité. Une nouvelle clôture sera posée et le mur d’escalade sera davantage sécurisé tandis que des goals de football et des nouvelles tables de pique-nique seront installés. Des adaptations qui entraîneront la fermeture du parc courant septembre/octobre et ce, pendant la durée d’une semaine.

Le parc de Boncelles finalisé ©D.R.

Du côté d’Ougrée

Le chantier du parc du Sart-Tilman est pour sa part déjà bien avancé puisque les travaux de terrassement sont pour l’heure terminés. Néanmoins, les modules de jeux doivent encore être réceptionnés par les services de la Ville qui s’occuperont ensuite de les placer tout en y apposant le revêtement EPDM (éthylène, propylène, diène et monomère).

Du côté de Jemeppe

Les aménagements du parc Blum sont presque terminés. Ce dernier sera pourvu d’une zone de jeux destinée aux enfants de 3 à 6 ans (toboggan, jeux avec ressort…), une zone de jeux pour les 6 à 12 ans (pyramide à cordes, tyrolienne et autres), un potager collectif, un espace sportif où il sera possible de s’exercer au basket ou encore de faire du skate et de rouler en roller, de modules fitness ainsi que d’un parcours d’obstacles. Pour l’heure, le parc est fermé et le restera tant que tous les modules ne seront pas installés tout comme les barrières de sécurité.

Après une inauguration en septembre 2019, la place Brossolette se verra également sécurisée par les services de la Ville de Seraing. L’objectif est de strictement limiter son accès aux piétons et aux services de secours. “C’est la raison pour laquelle les buttes seront supprimées en lieu et place de parterres de fleurs”.

La Ville de Seraing se réjouit de pouvoir présenter ces nouveaux espaces verts d’ici l’année prochaine “et de surtout pouvoir en faire profiter ses citoyens”.