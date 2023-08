Fouilles de sacs et contrôles : les festivités du 15 août à Liège se dérouleront dans un périmètre fermé

Dès le 14 août à 14 h jusqu'au 16 août à minuit, le quartier des festivités du 15 août en Outremeuse sera établi en zone piétonne pour des raisons de sécurité et de mobilité. Des dispositifs physiques, comme des big bags et des pots de fleurs, ou des véhicules de police seront positionnés aux différents accès afin d'éviter de connaître un drame du type du carnaval de Strépy-Bracquegnies en mars 2022. Le périmètre sera néanmoins levé le 16 août, entre 7 h et 14 h, délai accordé entre la fin de la fête du 15 août et la poursuite des festivités.