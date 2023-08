Ce samedi, un agriculteur a découvert un corps sans vie dans un champ

Ce samedi après-midi, un agriculteur a découvert un corps sans vie à proximité d’un véhicule dans un champ situé à Verlaine. Il était 12 h 30 lorsque la police de la zone Meuse-Hesbaye a été avertie de cette découverte non loin de la rue Gerbehaye, entre Verlaine et Villers-le-Bouillet. Elle alors descendue sur place et a découvert que la victime était un homme né en 1982, originaire de Villers-le-Bouillet.