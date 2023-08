”Je ne m’y attendais pas et je les remercie”: ces deux cousins font le bonheur de nombreuses victimes de vol à Liège

À lire aussi

”On a entendu une sonnerie dans un buisson, on ne comprenait pas. On est allé vérifier et on a trouvé un gros sachet. On est tombé sur des téléphones volés”, racontent-ils à nos confrères de RTL info. “N’hésitez pas à nous contacter. J’espère qu’on fera des heureux.” Les cousins ont déjà réussi à réconforter certaines victimes. Près de la moitié des objets volés ont été rendus. Vendredi, ils déposeront les autres à la police.

Florelle, à qui on a volé le téléphone lors des festivités du 15 août à Liège, l’a récupéré dès le lendemain. “Quand je les ai vu arriver, je me suis dit que les gens ont encore un bon cœur. Cela fait plaisir. Je ne m’y attendais pas, et je les remercie”, répond-elle à nos confrères.

Tout le monde y trouve son compte, les deux cousins aussi. “Il y a des personnes heureuses, avec un grand sourire. Je fais ça juste pour le sourire”, partage Ilias.