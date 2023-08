La maman de Dina, mystérieusement décédée à Benidorm, va porter plainte contre l’État belge: "Qu'en savent-ils ?"

Et c’est son frère, André Duchesne, qui prend aujourd’hui la parole. "Tout d’abord, on se sent floué par notre avocat, qui nous avait promis qu’on verrait un juge d’instruction, dit-il. Or, ça n’est jamais arrivé. C’est un droit pour ma sœur (NDLR: Carine Duchesne donc) que de savoir ce qui est arrivé à sa fille. Or, en septembre dernier, la Chambre du conseil nous a dit que faute d’éléments, rien ne permet de déterminer qu’il s’agit d’un meurtre. Mais elle s’évertue à dire qu’il s’agit d’un suicide. Si on n’a pas assez d’éléments pour dire qu’elle a été poussée de la falaise par son ex-compagnon, sur quoi se base-t-on alors pour dire qu’elle s’est suicidée ? On ne nous accorde même pas de bénéfice du doute…"

Car c’est bien là où ça coince pour la maman et sa famille. "Pourquoi disent-ils qu’elle s’est suicidée ? Qu’en savent-ils ?", répète le Waremmien.

"On nous empêche d’accéder au dossierde l’enquête"

Ce que déplore également André Duchesne, c’est que la justice belge ne permet pas à la famille de consulter le dossier de l’enquête. "Au pénal, on nous refuse l’accès au dossier, ajoute l’oncle de Dina. Il y a quand même des lois en Belgique. Comment peut-on laisser une mère comme ça, sans réponse sur ce qui est arrivé à son enfant ?"

C’est pourquoi plainte sera donc déposée contre l’État belge, "même si on nous dit que ça n’aboutira pas, peu importe. Ma sœur dépérit et a besoin de sentir que la justice prend cette affaire au sérieux. Car c’est bien ça le plus difficile pour elle, c’est d’avoir l’impression que rien n’a jamais été fait."

Rappel des faits

En novembre 2015, Carine, qui habite alors à Benidorm avec sa fille de 30 ans, Dina, apprend par la police espagnole que cette dernière est morte après avoir chuté d’une falaise. Très vite, les soupçons pointent vers le petit ami de Dina, qui est alors arrêté pour meurtre. Mais ce frère d’un policier de la zone obtient rapidement un non-lieu, puis, un second après un appel de la décision. La police estimera d’abord que Dina est tombée en réalisant un selfie, puis, qu’elle s’est suicidée, le tout sur base des seuls témoignages du compagnon, qui donne 17 versions différentes de ce qui s’est passé ce soir-là. Les années passent et des manquements dans l’enquête sont constatés par la famille de Dina et ses avocats. Sept ans plus tard, l’affaire est au point mort: elle est classée sans suite par le parquet fédéral belge en 2021, aucun juge d’instruction n’a jamais été saisi et le compagnon est lavé de tout soupçon. La maman, pourtant, reste convaincue que sa fille a été poussée de la falaise, elle relance donc la justice belge en 2022. Le dossier est plaidé devant la Chambre du conseil en juin mais le parquet fédéral y exprime que la plainte est irrecevable. Une plainte est tout de même déposée avec constitution de partie civile en septembre de la même année pour espérer rouvrir l’enquête. Le même mois, la Waremmienne apprend que la Chambre du conseil suit l’avis du parquet et confirme l’irrecevabilité de la plainte. Le dossier se retrouve clos.