Émeutes à Oupeye: les rassemblements de plus de quatre personnes interdits dans la commune

Le bourgmestre regrette également la circulation d'informations non vérifiées sur les réseaux sociaux. "Un tas d'informations non vérifiées et qui font l'objet de l'enquête en cours circulent actuellement sur les réseaux sociaux, entre autres afin d'attiser la haine envers le policier mis en cause dans l'évènement et la police en général. Nous appelons nos citoyens au calme afin de préserver la sécurité des biens et des personnes. Nous devons vous inviter à laisser la justice faire son travail et établir la vérité", souligne-t-il.

Durant la nuit de vendredi à samedi, des échauffourées ont eu lieu à Oupeye avec les forces de l'ordre, après le décès vendredi après-midi d'un jeune homme qui a reçu une balle de la part d'un policier.

Selon les premières informations communiquées par le parquet de Liège, la victime avait foncé et roulé sur un agent des forces de l'ordre avec son quad, alors qu'il avait été sommé de s'arrêter. C'est alors qu'un collège avait fait usage de son arme sur le conducteur.