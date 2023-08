Après le drame d’Oupeye, on attend le retour au calme et le début de l’enquête

À lire aussi

Il semblerait même que l'homme ait accéléré en levant les deux roues avant de son quad. "Il a foncé sur un des policiers et l'a renversé. Le policier est alors tombé au sol et s'est retrouvé sous les roues du quad alors que le conducteur continuait à mettre les gaz", a ajouté le procureur. C'est à ce moment que le second agent de police, âgé de 25 ans, a tiré à deux reprises sur le contrevenant pour secourir son collègue. Une balle a traversé le casque de Domenico et a blessé mortellement le jeune homme à la tête.

Les deux agents ont été transportés à l’hôpital, l’un souffrant de plusieurs fractures, le tireur étant en état de choc. Suite à l’annonce du décès, de nombreux membres de la famille et amis de Domenico se sont rendus sur les lieux, ainsi que des émeutiers, prêts à en découdre avec la police. Dès 22 h 30, des jeunes ont, en effet, caillassé des combis de police, lancé des pierres sur des véhicules de riverains, des cocktails molotov ont également été utilisés contre les forces de l’ordre.

Pour dissiper la foule, les policiers ont fait usage d’autopompe et de gaz lacrymogène, le calme est revenu vers 3 h du matin, samedi, après 14 arrestations administratives et une arrestation judiciaire. Suite à ces débordements, Serge Fillot, bourgmestre d’Oupeye, en concertation avec les services de sécurité, a interdit les rassemblements de plus de quatre personnes sur le territoire communal.

À lire aussi

Un arrêté que certaines personnes n’ont pas hésité à enfreindre puisque, dans la nuit de samedi à dimanche, deux personnes ont été arrêtées. Poubelles incendiées, mobilier urbain dégradé, bulles à verres renversées et vitres de maisons détruites, c’est surtout le quartier de la Préalle, dans la commune d’Herstal, qui en a fait les frais. Les vitres de l’école Emile Muraille ont été brisées.

Fake News en ligne

L'enquête commencera officiellement lundi. Les "deux policiers seront auditionnés et les témoins également", indique Damien Leboutte. "Il y a des caméras dans les rues, les images permettront, on l'espère, d'éclaircir la situation", ajoute le procureur. "L'enquête déterminera les responsabilités", réagit Anthony Turra, secrétaire permanent CSC Police. "Mais rien, à ce stade, sur base de ce que nous savons, ne nous permet de remettre en cause la légitime défense."

À lire aussi

Les faits ont toutefois pris des proportions ingérables, notamment sur les réseaux sociaux. "La photo d'un véhicule blanc circule sur les réseaux avec, comme titre, 'voiture du policier-tireur'. Or, ce véhicule appartient à un monsieur qui a deux petites filles et qui n'a rien à voir avec tout ça, regrette Damien Leboutte. La photo d'un policier avec comme légende "Maxime, 25 ans", circule également. "C'est bien le bon nom et le bon âge, mais, encore une fois, ce n'est pas la bonne personne", insiste-t-il. Le parquet a été avisé de ces fausses informations et affirme que des dossiers de menaces seront ouverts et que les auteurs de ces fake news seront recherchés.