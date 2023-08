Domenico tué par un policier à Oupeye alors qu’il circulait en quad : “C’est un véhicule dangereux qu’il faut interdire dans toutes les villes”

En mai dernier, un jeune Liégeois, en vacances à Rhodes, avait perdu la vie lors d’une balade en buggy. Le conducteur a perdu le contrôle de l’engin, qui est entré en collision avec un petit camion de chantier. Les deux véhicules ont pris feu immédiatement.

Ce n’est pas la première fois que des faits nous rappellent que la pratique du quad, aussi plaisante soit-elle, aussi sensationnelle soit-elle vu sa capacité d’accélération en très peu de temps, n’est pas sans danger.

En Belgique, de 2012 à 2015, le nombre d’accidents, sans blessure ou avec blessé grave/léger ou avec décès, a explosé passant de 9 à 63 (dont 10 décès), selon les statistiques que nous communique l’Institut Vias. Depuis, il chute progressivement pour aboutir à un total de 7 en 2022, malgré une pointe bizarre de 85 en 2018. “Il y a diminution probablement parce qu’il y a, en circulation, moins de quads”, suppose Benoit Godart, porte-parole de l’Institut Vias.

Benoît Godart , porte-parole de l' IBSR (Christophe Bortels) ©Christophe Bortels

Désaveu ? Certes, à force de subir les discours qui rappellent qu’ils polluent et font du bruit, les quaders ont, en quelque sorte, rejoint les rangs des pestiférés contemporains. Mais il n’y a pas que ça. Oui, en 2016, 2 052 quads ont été immatriculés et seulement 854 en 2017. Effondrement du marché ? Pas seulement ! Une partie de ces véhicules a désormais la possibilité d’être immatriculée en tant qu’engin agricole et n’apparaît plus officiellement en tant qu’immatriculation quad. Disons que l’usage semble avoir bifurqué du domaine du loisir vers une utilisation à des fins agricoles, lorsqu’un agriculteur veut faire le tour de ses vaches dans une pâture par exemple. Du reste, selon les chiffres que nous communique la Febiac, parmi les immatriculations de tracteurs agricoles en 2022, six marques de quads renvoient à un total de 1 078 immatriculations. Bref, si on fait le total, les ventes se sont tassées, pas effondrées, mais l’utilisation n’est plus aussi fun.

Il est vrai que le quad est interdit en Région bruxelloise depuis 2015, mais aussi à Charleroi (depuis 2014), Mons ou encore à La Louvière, par exemple.

“C’est un véhicule extrêmement dangereux, qu’il faut manipuler avec précaution”, nous décrit Benoit Godart.” Sa vitesse peut atteindre 130 km/h et son poids varie entre 200 et 400 kg. Les accélérations et les réactions de ce véhicule sont très brutales. La stabilité peut également poser problème”, reprend le porte-parole de Vias. “Si on ne maîtrise pas suffisamment ce type d’engins, lors de montées, de descentes, de franchissement d’obstacles ou de virages, le quad peut facilement se renverser. Il ne peut y avoir de passager mais le siège est suffisamment large pour accueillir une autre personne. On pense que le quad est facile à piloter. il n’y a rien de plus faux. D’où le danger lorsqu’un touriste, par exemple, profite de ses vacances pour louer un quad alors qu’il n’en est pas nécessairement accoutumé.”

À lire aussi

Vias plaide plus largement pour une interdiction généralisée dans les villes voire les communes. “Ces véhicules n’ont rien à faire en ville. Vu leur bruit assourdissant, la puissance de leur accélération, nous plaidons pour une interdiction plus large des quads, dans tous les ensembles urbains du pays. Cela serait plus cohérent.”

Le Code de la route permet déjà aux communes de procéder à cette interdiction. Un panneau existe. C’est donc à chaque commune qu’il revient de statuer.

”Hors des villes, cependant, les quads peuvent avoir une utilité réelle. Par exemple pour un agriculteur qui l’utiliserait pour se rendre dans ses champs”, poursuit Benoit Godart.

Vias rappelle les règlements pour les trois types de quads existants.

On dénombre trois types de quads.

Primo, les cyclomoteurs à quatre roues (classe B). Sur route, ils ne peuvent dépasser la vitesse de 45 km/h. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et disposer d’un permis AM, ou d’un permis de conduire classique. La plaque doit commencer par les lettres S-U.

Secundo, les quadricycles à moteur : le conducteur doit être titulaire et porteur du permis B, et avoir au moins 18 ans.

La plaque doit être carrée et commencer par la lettre “M”.

Tertio, le tracteur agricole ou forestier : ils ne peuvent dépasser la vitesse de 40 km/h. Ils doivent être immatriculés en tant que tracteurs agricoles ou forestiers, avec une plaque qui commence par G-L. Pour le conduire sur la voie publique, un permis G (tracteurs) et avoir au moins 16 ans sont nécessaires.

Au crépuscule et la nuit, un feu orange clignotant est obligatoire. La vitesse maximale autorisée (= 40 km/h) doit être indiquée sur la partie droite de la face arrière du véhicule, avec une plaque de vitesse.

Pour tous types de quads, le port du casque est obligatoire, sauf si le véhicule est équipé d’un habitacle. Le triangle de danger est le seul équipement requis à bord. Les feux ne doivent pas nécessairement être allumés en permanence.

Quel que soit le quad que vous conduisez, vous ne pouvez transporter plus de personnes que le nombre pour lequel le(s) siège(s) est (sont) aménagé(s), et aucune personne ne peut être transportée dans une remorque éventuellement attelée. Quant au chargement, sa largeur ne peut excéder plus de 0,30 m la largeur du quad non chargé, avec un maximum absolu de 2,50 m. Il ne peut dépasser, à l’avant, l’extrémité du véhicule, et ne peut dépasser l’extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 m.

Les quads sont des véhicules à moteur. La responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu doit donc être couverte par un contrat d’assurance. Le conducteur doit pouvoir présenter le certificat justifiant de ce contrat. Le véhicule doit faire l’objet d’un certificat de conformité mais il ne faut pas en être porteur.