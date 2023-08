Les travaux du tunnel de Cointe se terminent, la date de réouverture est connue

L'installation d'une protection passive au feu sur 19.200 m2 de plafond, soit l'équivalent de trois terrains de football environ, a constitué l'opération majeure de ce chantier. "En cas d'incendie, cette protection permettra de retarder l'impact des flammes sur le béton armé, d'éviter des réparations et d'aboutir à une réouverture plus rapide", a expliqué Rudi Noël, ingénieur au Service public de Wallonie. "Pour placer ce revêtement, nous avons dû enlever tous les équipements du plafond, comme les éclairages, et nous en avons profité pour remplacer ceux-ci par des lampes leds."

Plusieurs autres équipements ont été renouvelés, notamment les caméras pour la détection automatique d'incidents ; la réémission radio, qui retransmet les ondes FM et permet également aux équipes de secours de communiquer par radio dans le tunnel ; et la fibre optique, qui détecte et localise les incendies.

Les issues de secours ont aussi bénéficié d'améliorations. Outre le remplacement des portes, des signaux visuels ont été ajoutés autour des issues, notamment des lampes flash. Le système de surpression, qui permet d'éviter que les fumées d'incendies ne pénètrent dans les couloirs de secours, a également été renforcé.

Enfin, le revêtement routier a été renouvelé et les bardages des parois du tunnel ont été repeints.

Depuis son inauguration en juin 2000, le tunnel subit des entretiens trimestriels effectués de nuit mais ces travaux, entamés le 7 juillet, ne pouvaient être effectués sans interrompre totalement la circulation. "Il était impossible de réaliser ce chantier en ne faisant que des interventions nocturnes. Nous avons donc choisi la période la moins problématique pour les usagers, soit les vacances d'été", a expliqué Jean-Luc Gosselin, directeur général de la Sofico. "Nous avons travaillé sept jours sur sept, avec en moyenne 60 personnes mobilisées. Il nous a également fallu coordonner les 14 entreprises et associations impliquées."

La Sofico précise que ces interventions n'ont aucun rapport avec les inondations de 2021 mais ont pour objectif principal d'améliorer la mobilité et la sécurité sur ce tronçon très emprunté. L'autre partie du tunnel, en direction de Bruxelles, fera l'objet de travaux similaires à l'été 2024.