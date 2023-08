La gare des Guillemins "colorée" cinq mois de moins que prévu

Il y a à peine deux mois, lors de la séance plénière annuelle de Liège Demain, l’association qui promeut les initiatives locales de Liège, l’entrepreneur Stephan Uhoda a annoncé que les plaques de couleurs de l’œuvre “Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement”, de Daniel Buren, qui ont été posées sur la gare des Guillemins resteraient un an de plus que prévu, c’est-à-dire jusqu’en octobre 2024.