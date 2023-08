"Si nous ne trouvons pas cet élève, nous serons obligés de fermer l’école"

L’année dernière déjà, l’école, située place François Geron dans le quartier d’Ottomont, avait vécu pareil cas et avait été sauvée. Et cette année, tout le monde se mobilise à nouveau pour la conserver. "C’est vraiment une chouette école avec une belle équipe et qui est au cœur du quartier, continue Dominique Vanoirbeck. Ce serait vraiment dommage, tant pour les professeurs que pour les élèves de devoir fermer cette implantation. Car elle offre vraiment un service de proximité à tout le quartier."

La date limite est fixée "au 30 septembre mais il faut savoir que l’élève manquant devra faire un nombre de jours minimum pour pouvoir être comptabilisé. Concrètement, nous avons jusqu’au 20 septembre au plus tard pour trouver cet élève."

Et ce qu’il faut savoir, "c’est qu’on peut inscrire son enfant à partir de ses deux ans et demi. Et que l’on n’est donc pas obligé d’attendre sa date anniversaire pour l’inscrire car c’est le mois de naissance qui compte. Ainsi, le parent d’un enfant né au mois de mars 2021 peut, dès à présent, inscrire son enfant. Même s’il est né le 30 mars."