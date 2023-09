De nouvelles chicanes laissent les automobilistes perplexes : "C’est une ignominie routière"

"Ignominie routière"

Mais à peine installé, le nouveau dispositif fait déjà parler de lui, créant la polémique. En effet, des panneaux identiques de priorité ont été placés de part et d’autre des deux chicanes, proches l’une de l’autre, prêtant à confusion. "Dans les deux sens, on a le même panneau qui oblige à laisser la priorité à ceux d’en face, si bien que personne ne bouge au final. Ça crée des files en heure de pointe et occasionne de l’énervement car on ne sait pas qui doit s’engager, explique un automobiliste qui passe par là tous jours. C’est une ignominie routière !"

D’autres usagers de la route s’interrogent. "La flèche rouge, qui impose de céder le passage, n’est en réalité pas en lien avec l’autre chicane. Ce sont deux dispositifs indépendants mais alors ils sont beaucoup trop proches."

"Quand deux voitures arrivent dans les deux sens au même moment, qui est prioritaire ?, s’interroge cette autre automobiliste. Il faudrait quand même le savoir en cas d’accidents. Et j pense qu’il va y en avoir…"

Il suffit de se poster au bord de la nationale pour comprendre que de nombreux automobilistes semblent perdus, perplexes, hésitants en abordant les chicanes. Bruno, un Nandrinois, habitué des lieux, observent le ballet des voitures. "Là, je viens de voir un dépassement dangereux en pleine entrée de chicane car l’automobiliste devant hésitait trop. Une voiture, visiblement excédée, a aussi déboîté brusquement, en roulant carrément sur la piste cyclable. Je connais bien les lieux. Il est clair qu’il fallait sécuriser cette route mais le dispositif est mal pensé. Il faut compter sur le fair-play." Des riverains s’interrogent aussi sur la pertinence du lieu des chicanes alors qu’un arrêt de bus se trouve là ainsi que l’accès au Proxy-Delhaize et à l’entreprise Duchêne. "Dès deux véhicules en attente devant la chicane, on ne sait plus tourner dans la rue…"

La signalisation est conforme, dit la Commune

Si le SPW, contacté par nos soins, n’a pas donné suite à notre demande, l’échevin des Travaux de Modave, Bruno Dal Molin, l’assure: la signalisation est bien conforme au code de la route, soit deux panneaux alternés par chicane: un qui cède la priorité, un qui a la priorité. "Celui qui rencontre un obstacle sur sa bande cède la priorité. En réalité, c’est simple: celui qui est le plus engagé entre les deux chicanes est prioritaire. Ce n’est pas sorcier ! Mais en effet, j’ai reçu énormément de réactions et de critiques de citoyens. La Commune n’est cependant pas responsable de ce chantier vu que c’est une voirie régionale."

Ces remarques vont-elles être toutefois remontées auprès de la Région ? "Non, laissons lui faire son travail, on a confiance dans les experts du SPW. L’objectif de ralentir la circulation est-il atteint ? Oui. C’est ce qui nous importe, avec le passage pour piéton, notre demande de départ, mais conditionné aux chicanes."