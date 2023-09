Une nouvelle passerelle cyclable et piétonne inaugurée à Liège

Et ce vendredi 15 septembre, il y avait du beau monde en bord de Meuse, pour l’inauguration d’une nouvelle passerelle cyclable et piétonne. Baptisée Passerelle des Reflets, elle est la première d’un duo reliant le quartier Coronmeuse au parc Astrid et à l’écoquartier Rives Ardentes. Surplombant la darse et le futur port des yachts “bis”, elle ouvre non seulement le passage vers le parc Astrid à des milliers de Liégeois qui résident dans le quartier Saint-Léonard mais elle est aussi la première “pierre” achevée d’un tout nouveau quartier à Liège. Willy Demeyer, bourgmestre, en avait pleinement conscience et ne cachait pas son enthousiasme ce vendredi…

”Un effet extraordinaire”

”Avec Rives Ardentes nous abattons des murs et nous construisons des ponts”, commentait-il, tout sourire face à la Passerelle des Reflets. “Et cet ouvrage est un acte concret, tant pour la Ville que pour ses habitants”. Car un écho évident était fait à cette autre passerelle, La Belle Liégeoise, qui relie depuis 2016 le quartier des Guillemins au parc de la Boverie, “ouvrage qui a eu un effet extraordinaire pour ce quartier, en termes d’attractivité et d’accessibilité”, a encore souligné le mayeur.

La Passerelle des Reflets est donc plus qu’un nouveau “pont” pour la Ville de Liège, qui compte désormais une trentaine de passerelles dont 12 au-dessus de l’eau. L’échevine de l’Urbanisme Christine Defraigne n’a pas manqué, non plus, de souligner ce “lien” tissé “entre nos quartiers historiques de Bressoux et de Saint-Léonard avec ce nouveau quartier où les espaces verts représentent 83 % du site”. Une passerelle qui, à ses yeux, “supprime tous les obstacles pour accéder à ce magnifique site et qui rend notre fleuve plus présent pour les Liégeois, la Meuse, véritable colonne vertébrale de la ville”.

Accessibles aux personnes à mobilité réduite, le nouvel ouvrage mesure 57 mètres de long, pèse environ 110 tonnes et est financé par le Fonds européen de développement régional (Feder), pour un montant d’environ 2 millions d’euros dans le cadre de la revalorisation urbaine. Au départ de la Passerelle des Reflets s’articuleront des promenades et de nouveaux espaces verts à l’intérieur et autour du parc Astrid.