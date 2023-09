Un chauffeur de bus du TEC sauve une famille à Oreye

Cette famille de Lens-sur-Geer peut remercier le chauffeur de TEC qui, lors de son passage vers 19h30, l’a alertée d’un incendie dans son grenier. La zone de secours de Hesbaye s’est rendue rapidement sur place, rue des Fontaines. "Nous avons eu besoin d’intervenir avec le camion autopompe et l’auto-échelle. À 22 h, tout était sous-contrôle. " La cause de l’incendie reste encore inconnue, mais il semblerait qu’il a débuté à partir d’une vieille poutre en bois. Le rez-de-chaussée et le premier étage n’ont pas été touchés par le feu. Cependant, la maison reste provisoirement inhabitable comme l’explique Jean-Marc Daerden, bourgmestre d’Oreye. "La famille ne saurait pas à l’heure actuelle retourner chez elle car la maison ne possède plus d’électricité. De plus, la grande quantité d’eau utilisée a fait des dégâts. Sans oublier les vapeurs dues au feu."