Une commune installe des ralentisseurs... sur une piste cyclable

Pas de quoi en faire toute une histoire pour le bourgmestre de Braives, Pol Guillaume. "Il ne faut pas oublier que cette bande de couleur destinée aux vélos est une bande cyclable suggérée et non une piste cyclable. Elle est suggérée et non obligatoire. Les vélos peuvent très bien en sortir." Mais la Commune prévoit de trouver une solution afin de satisfaire tout le monde. "Nous allons enlever les potelets aux extrémités. Comme ça, les vélos pourront rester sur la bande suggérée."

Les zones 30 ciblées

Ces rétrécissements de chaussée ont pour but de diminuer la vitesse des conducteurs souvent pointée du doigt, comme l’explique Pol Guillaume. "Nous avons régulièrement des plaintes des habitants concernant la vitesse beaucoup trop élevée des voitures dans leur rue. On remarque que les limitations de vitesse sont bien trop souvent ignorées et particulièrement les zones 30." Certaines de ces infrastructures, installées rue du Tumulus, remplacent les anciens ralentisseurs qui n’étaient plus d’une grande utilité. "Ils avaient fait leur temps et leur impact était moindre. Ici, nous favorisons la priorité de passage. Et si les automobilistes respectent les limitations, la circulation devrait bien se passer." Une initiative soutenue par la Région wallonne et validée par l’ensemble du conseil communal.

Favoriser la mobilité douce

Le défi pour la Commune ? Contenter tous les usagers sur les 160 rues de Braives. " Nous essayons de trouver le meilleur moyen de faire cohabiter tous les usagers de la route en toute sécurité." C’est pourquoi les projets pour favoriser les déplacements sans voiture et protéger les usagers faibles fleurissent de plus en plus dans l’entité. Comme c’est le cas avec son réseau cyclable créé à travers les huit villages qui la composent "Nous tenons à mettre en place des infrastructures qui donnent envie aux habitants d’opter pour une mobilité douce."