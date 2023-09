La 163e Foire de Liège s’installe boulevard d’Avroy

La Foire d’Octobre à Liège n’est pas seulement un événement, c’est une tradition qui s’ancre dans le tissu culturel de la ville depuis des générations. Chaque année, familles et amis s’y donnent rendez-vous pour une expérience divertissante unique au son et lumière des manèges, au parfum de lacquemants et de croustillons, accompagnés des rires et cris sur les attractions traditionnelles et de dernières générations.

Pour ce cru 2023, les attractions phares seront comme à l’accoutumée présentes. Vous aurez ainsi l’occasion de profiter de la magnifique vue depuis la Roue Royale, de replonger en enfance sur le Galopant ou de faire le plein de sensations sur le Wild Mouse, l’XXL, le Techno Power, le Move It 32, le Deca Dance ainsi que le Rotor “qui est l’attraction la plus ancienne du champ de Foire !”, souligne la Ville de Liège.

Les plus gourmands ne sont pas en reste puisque les célèbres maisons Bush Gillard, Pâtisserie Gantoise, Vandervaeren, Delforge et Désiré de Lille, pour ne citer qu’eux, proposeront des spécialités sucrées et salées.

Cette fête joyeuse et populaire compte également dans le paysage économique local grâce aux importantes retombées qu’elle génère avec plus d’un million de visiteurs. Une sortie sur la Foire est en effet toujours l’occasion de faire une visite de la ville et de profiter des commerces et Horeca du centre.

Les forains s'affèrent à monter leurs attractions en vue de la foire d'octobre qui va débuter le samedi 30 septembre à Liège. ©MICHEL TONNEAU

Voie royale pour la Roue Royale

En ce premier week-end automnal, les forains ont pris leur quartier sur le boulevard d’Avroy. Luna-parks, pieuvre, manège hanté… tous s’affairent à monter leur attraction. Le bruit des rampes métalliques et visseuses précède les cris et rires des chalands. Des camions continuent d’acheminer les différents manèges. L’heure est à la concentration et précision. Liège a ceci de particulier qu’avec ses arbres, l’installation se fait au (milli) mètre près.

Symbole de la foire – avec le carrousel galopant – la Roue Royale est déjà érigée à 50 mètres dans le ciel liégeois. “Nous sommes arrivés avec dix camions, plus une grosse grue pour le montage de la Grand Roue”, explique Jan van der Honing, exploitant et propriétaire de la Roue Royale. “On a commencé vendredi matin, le plus gros sera fini ce samedi vers 18h, puis il faudra encore deux à trois jours de nettoyage”. Les plus gros manèges précèdent en effet les plus petits pour leur permettre le meilleur déploiement. “On commence par la base, puis les pieds dépliés vers le haut, puis on place l’axe, puis les rayons. Quand on place deux rayons, on avance la roue. Les monteurs vont ensuite jusqu’au milieu, à 25 m de haut, pour mettre les goupilles”. Restera ensuite à placer les 36 nacelles. Six hommes en tout travaillent sur chantier.

Six hommes sont occupés à monter la Roue Royale. ©MICHEL TONNEAU

Tout le monde trouve son emplacement, bien qu'“avec les travaux du tram on a dû bouger cette année. On a dû se placer plus à gauche et avancer” de sorte que la Grand Roue aura cette année une vue un peu décalée sur le boulevard Piercot, “mais cela ne va pas être trop impactant pour le client”. Si la Turbine est condamnée depuis 2 ans, “la Ville a fait le maximum pour que tout le monde puisse rester malgré les travaux”.

Pour cet exploitant présent depuis 40 ans, et depuis 10 ans annuellement sur le champ de foire à la demande de la Ville, Liège est la deuxième foire après Bruxelles en termes de chiffres d’affaires.

Le prix comme de nombreuses autres attractions augmente de 5 à 6 euros pour les adultes, et à 4 euros pour les enfants de moins de 1 m 40. Un prix nécessaire selon le forain au vu de l’inflation et du coût de location de l’emplacement qui est de 33 000 euros pour 500 m2. Le prix est de 50 000 euros pour la Wild Mouse.

Le Rotor augmente également ses prix à 6 euros pour les adultes. ©MICHEL TONNEAU

Inauguration

L’inauguration officielle de la Foire d’Octobre aura lieu le samedi 30 septembre, de 15h à 17h30 depuis le portique d’entrée du côté Pont d’Avroy. Cette année, Tchantchès et Nanesse seront accompagnés des géants Simenon, Constant le Marin et Charlemagne lors du traditionnel cortège avec la fanfare et les autorités de la Ville qui défileront le long du champ de foire.

La Foire sera ensuite ouverte dès 15h30, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis et dès 14h00, tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. La fermeture se fait à 1h30, la nuit des vendredis, samedis et veilles de jours fériés et à 00h30 les autres jours. Les métiers de bouche sont quant à eux ouverts à partir de 11h30.

L'entrée principale boulevard d'Avroy. ©MICHEL TONNEAU

Accessibilité

Le boulevard d’Avroy est situé à proximité du centre-ville, il est donc facilement accessible à pied ou à vélo. Comme chaque année les deux entrées principales de la Foire seront situées au niveau de la rue Pont d’Avroy et de la rue des Guillemins.

Une attention particulière est portée à la mobilité douce avec la mise en place d’un parking vélos sécurisé gratuit au sein de l’Athénée de Waha. Il sera ouvert de 14h à 22h pendant les 7 week-ends de foire.

Il sera également possible d’arriver aux entrées de la Foire en bus via la ligne 1 du TEC ou en train depuis la gare des Guillemins qui est située à proximité du site.

Il restera toujours la possibilité de venir en voiture via l’autoroute E25 (sortie Guillemins). La Ville de Liège recommande d’utiliser l’application “Liège en poche” à télécharger sur le “Play Store” ou l’“ App Store” afin de pouvoir parquer facilement votre véhicule.

Accessibilité Foire de Liège ©D.R.

Halloween sur la Foire

Devenu l’un des moments clé de la Foire d’Octobre, la fête d’Halloween sera célébrée le mardi 31 octobre 2023 avec la présence de plusieurs animations qui vous donneront la chair de poule de 16h30 à 19h00.

Des cadeaux sont prévus pour les enfants de 4 à 12 ans déguisés ou grimés qui se sont préalablement inscrits via un formulaire en ligne que vous pourrez retrouver sur la page Facebook “foiredeliegeofficiel”.

Journées “Tarifs réduits”

Les journées à tarifs réduits sont prévues le 26 octobre et le 12 novembre 2023. Les forains proposeront des réductions directes à l’achat ou des essais supplémentaires. N’hésitez pas non plus à utiliser les bons du VLAN pour faire des bonnes affaires sur la Foire.