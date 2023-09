Héron: l'ASBL Au fil de l'eau fête ses 20 ans

Une offre exceptionnelle

Deux décennies après sa création, Au fil de l’eau aura acquis une réputation de havre de paix pour les personnes dans le besoin porteur d’un handicap. Un bonheur pour Marie-Françoise Boulanger. "Le plus important pour nous est de répondre aux besoins des personnes qui viennent chez nous. Voir que les gens se sentent bien et accueillis et puis surtout qu’ils reviennent. C’est vraiment gratifiant. " Il faut dire que ce que propose l’ASBL en termes d’infrastructure, est exceptionnel. Depuis 2007, les lieux possèdent une piscine accessible à tous et inclusive. Elle permet aux personnes handicapées de pouvoir notamment stimuler leur mobilité et de se retrouver dans un lieu de bien-être. En 2018, l’ASBL s’agrandit en ouvrant sa propre crèche. Avec 21 places dont 4 pour enfants porteurs de handicaps, la crèche possède aussi une salle de psychomotricité qui permet entre autres, l’accès aux paramédicaux pour qu’ils puissent donner des soins spécifiques si nécessaires. Dans la même année, un habitat groupé a également vu le jour. Cet espace dédié aux personnes âgées est mis à la disposition de l’association Abbeyfield. Un long chemin parcouru donc pour Marie-Françoise Boulanger qui déplore cependant le manque de lieux similaires à son ASBL en Belgique. "Bien sûr, nous sommes ravis d’accueillir des gens de la région. Mais nous avons aussi des personnes provenant de Soumagne ou encore de Mariembourg car elles ne trouvent nulle part ailleurs qu’ici un endroit qui répond à leurs besoins. Je trouve cela vraiment dommage et alarmant. "

Une exposition pour la bonne cause

Pour cette porte ouverte, Au fil de l’eau organise une visite de ses infrastructures. Elle a aussi prévu une exposition de peintures, de dessins et de céramiques d’artistes locaux. Les dessins seront mis en vente et les bénéfices reviendront bien évidemment à l’ASBL. Sur place, des activités seront proposées pour les enfants comme un château gonflable, des jeux et des grimages ainsi qu’une petite restauration. Exceptionnellement, la piscine sera gratuite moyennant réservation.

Le samedi 30 septembre de 13 h à 18 h et le dimanche 1er octobre de 11h à 18 h. Rue des Fermes 2A à Couthuin. 085/240553