Un projet de piste cyclable pour relier le Ravel de l’Ourthe au Sart Tilman

Les modes actifs ne sont pas en reste puisqu’un projet de piste cyclable est dans les cartons. Cette nouvelle liaison cyclable permettra de rejoindre le Sart Tilman depuis le Ravel de la vallée de l’Ourthe et se connectera au réseau cyclable du campus à hauteur de l’Institut de Botanique (B22), conformément au Plan cyclable de l’ULiège adopté en 2020. “La piste bidirectionnelle d’une largeur de 4 mètres prendra place en bordure de la voirie régionale de Colonster (sens montant) dont elle sera physiquement séparée par un talus végétalisé pour garantir la sécurité des cyclistes”, indique l’ULiège. “La traversée de la rue de Tilff à hauteur du chemin du château sera également traitée pour sécuriser la zone”. La piste cyclable sera faite de béton pour la partie zone inondable (en vallée) et d’asphalte pour la partie non inondable (sur les hauteurs).

Une cyclostrade

Afin de permettre sa réalisation, le conseil d’administration de l’ULiège a donné mandat le 14 juin dernier aux autorités universitaires pour céder au SPW une emprise le long de la rue de Tilff et du boulevard du Rectorat (terrains lui appartenant) pour permettre au Service wallon de réaliser la cyclostrade entre le Moulin de Colonster (Ravel de l’Ourthe) et le Sart Tilman (Botanique). Les travaux et l’entretien ultérieur de l’ouvrage seront entièrement pris en charge par le SPW qui prévoit le dépôt d’une demande de permis pour le mois d’octobre. Le chantier pourrait débuter au printemps 2024 sous réserve d’obtention du permis d’urbanisme.

Les cyclostrades sont de véritables “autoroutes” pour cyclistes et bénéficient d’infrastructures de grande qualité, sécurisées et indépendantes de la circulation automobile. Elles constituent l’épine dorsale du réseau cyclable de l’agglomération liégeoise tel que prévu par le Plan Urbain de Mobilité de Liège adopté par le Gouvernement wallon en 2019.

D’autres aménagements cyclables de type cyclostrade sont en cours de concertation avec le SPW pour garantir la continuité du parcours entre Ougrée (vallée de la Meuse) et le réseau cyclable du Sart Tilman.

”L’ULiège soutient entièrement ce projet dans la mesure où il va améliorer l’accessibilité du campus du Sart Tilman pour les modes actifs”, conclut Véronique Loiseau, responsable du service Urbanisme et Mobilité.