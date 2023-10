Fernand, le doyen de l’arrondissement de Huy-Waremme, a soufflé ses 104 ans avec un Martini et Julia Roberts

Fernand Delfosse, qui compte trois enfants, sept petits-enfants et deux arrière-petites-filles, vit chez sa fille. S’il n’est désormais "plus capable de suivre dans sa totalité une course de cyclisme ou un match de football sans s’endormir", celui qui avait réalisé sa carrière professionnelle à la FN Herstal, chez Pégard et chez Thiry, continue à regarder la télévision. "Il aime beaucoup Pretty Woman et se repasse le film en boucle. Il trouve Julia Roberts très séduisante", sourit encore sa belle-fille.

Fernand Delfosse est l’un des quelque quarante centenaires recensés dans l’arrondissement de Huy-Waremme. D’après Statbel, l’office belge de statistique, ils étaient exactement 42 au 1er janvier de cette année. Les entités comptant le plus de centenaires étant sans surprise Waremme (7), Huy (6) et Hannut (5).

D’après Anthony Croes-Lacroix, l’un des deux correspondants de l’European Supercentenarian Organisation (ESO) en Belgique, Fernand Delfosse serait aussi le citoyen le plus âgé de notre arrondissement, depuis le décès de la Remicourtoise Marcelle Levaz (111 ans), le 13 novembre 2022.