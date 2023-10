Verviers : six grenades trouvées dans une forêt 

Elles sont vraisemblablement issues de la seconde guerre mondiale, les six grenades qui ont été découvertes ce lundi 2 octobre à Saint-Vith, dans la forêt près de Schlierbach. Le SEDEE, le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs, a été informé. Il doit déterminer la dangerosité ou non de celles-ci.