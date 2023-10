François Hollande en visite à Liège: "J’ai toujours regardé avec envie le PS en Wallonie"

Le socialiste français était donc présent à Liège pour donner une conférence avec, en toile de fond, la présentation de son dernier ouvrage, “Bouleversements”, dans lequel il dépeint un monde marqué par les crises (financière, sanitaire, sécuritaire…) depuis une décennie mais aussi un monde où les démocraties sont mises à l’épreuve, par la guerre et les populismes.

Clairement, l’homme politique fait ici un écho à la situation politique en France et à celle de son parti. En préambule à cette conférence, il a répondu à quelques-unes de nos questions évoquant notamment le virage politique que vient de connaître le PS français, lui qui n’a jamais caché sa crainte de le voir “s’effacer” dans le ralliement à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Et lui qui connaît bien Liège et le PS wallon.

François Hollande, l'ancien président de la République française, échange avec des étudiants de l'ULiège à l'occasion de la présentation de son livre "Bouleversements". ©MICHEL TONNEAU

”Élio est un ami”

”La dernière fois que je suis venu à Liège c’était en 2014, lors des commémorations de la Guerre 14-18 [NDLR : au Mémorial de Cointe], je représentais la France bien sûr. Mais j’ai toujours gardé de bons contacts avec Liège, avec son bourgmestre et avec Élio Di Rupo qui est un ami”, nous a confié l’ex-président.

On a coutume de dire que Liège est la plus française des villes hors de France, au regard de son importante population étudiante notamment et François Hollande le sait très bien : “Liège est en effet une ville ou on aime la France et inversement”. Une ville marquée par le socialisme aussi, ce que n’ignore pas, non plus, l’ex-président qui commentait ce mercredi : “J’ai toujours regardé avec envie le PS en Wallonie”… un parti mutualisant de nombreuses forces doit-on comprendre, “à l’inverse de la France où le PS est plus fragile car il repose sur les élus locaux”. Et un PS bousculé par la montée des populismes…

Ce populisme, sujet de son ouvrage, il l’a donc abordé avec les nombreux étudiants présents et à qui il souhaitait délivrer un message ce mercredi, celui de l’importance de “traduire par les actes” et la politique ses revendications, “pour préserver la démocratie”. "Ceux qui veulent essayer de changer le monde, il ne faut pas simplement qu'ils se mettent sur internet et qu'ils mettent des likes sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils s'engagent", a-t-il lancé [...] "Ce sont les partis politiques et les idées politiques" qui ont cette capacité, a répondu l'ancien président français à un étudiant, estimant que "le politique peut agir et doit (le) montrer".