L’OM, la nouvelle salle de concert, ouvre ses portes à Seraing

Une salle qui s’intègre parfaitement dans ce prestigieux bâtiment dessiné en 1948 par l’architecte liégeois Georges Dedoyard, également auteur des Bains de la Sauvenière à Liège, du pont-barrage de l’Ile Monsin, ou encore du Mémorial de la Bataille des Ardennes à Bastogne. Implanté le long de la Meuse, à l’angle du Quai Louva et de la rue de la Gare à Ougrée, ce vaste bâtiment de quatre niveaux aux courbes généreuses, se remarque à plusieurs centaines de mètres, au-delà de la Meuse.

Propriété de la Ville de Seraing depuis 2010, la salle Ougrée-Marihaye, plus connue sous le nom de l’OM, fut anciennement la salle des fêtes de Cockerill, lieu de vie d’événements et de manifestations populaires quotidiennes. Sous l’impulsion de la Ville et de sa Régie communale autonome Eriges, la salle a fait l’objet d’une rénovation complète et d’une réhabilitation en salle de concerts. Ce projet pose la première pierre de la redynamisation du quartier de Trasenster à Ougrée, en déclin depuis la fermeture des usines sidérurgiques.

C’est donc une nouvelle vie que s’apprête à connaître l’OM, dans la dynamique du présent, en conservant son âme d’antan.

L'entrée prestigieuse de la salle de l'OM. ©MICHEL TONNEAU

Une salle de 1700 personnes

La salle de concert flambant neuve est équipée pour accueillir 1 700 personnes debout. “Il n’y a pas d’équivalent en Wallonie”, souligne Jean-Yves Reumont, programmateur. Entre les plus petites salles “club” comme l’Atelier Rock à Huy (200 à 300 personnes) ou l’Entrepôt à Arlon, et le Reflektor à Liège (600 places), “il n’existe pas de salle d’une capacité intermédiaire, quand la notoriété explose, avant les grosses scènes telles que Les Ardentes ou Forest national”. L’OM est ainsi l’équivalent en Wallonie de l’AB à Bruxelles. La Ville a cédé l’occupation pour 20 ans à l’équipe organisatrice des Ardentes. “Nous prévoyons d’accueillir deux à trois concerts par semaine, notamment des artistes que l’on accompagne avant une montée au festival”. L’OM est pensé pour devenir le nouveau lieu de diffusion incontournable des musiques actuelles (rock, pop, hip-hop, electro, jazz, world, métal etc.) en Belgique et ainsi compléter l’offre en région liégeoise et en Wallonie. Des artistes de renommée internationale tels que Vitalic, Selah Sue, Deus, Pierre de Maere ou encore Dub inc. sont d’ores et déjà programmés. La salle permettra également de faire revivre de grandes soirées électro/DJ “qui n’existent plus depuis la fermeture du Cadran”.

La salle de concert de l'OM pouvant accueillir 1700 personnes debout. ©MICHEL TONNEAU

L'escalier menant à l'étage de la salle. ©MICHEL TONNEAU

Un bar et un restaurant

Pour accueillir les artistes comme il se doit, l’OM est équipé de 7 loges modernes. Le bâtiment abrite également un prestigieux et lumineux bar pour accueillir le public avant et après concert, ainsi qu’un restaurant ouvert tous les midis et soirs en semaine, et soirs de concert.

Une loge de l'OM. ©MICHEL TONNEAU

Le restaurant de l'OM ©MICHEL TONNEAU

Autre atout majeur, le site est hautement accessible car proche de l’autoroute et de Liege Airport et à 6 minutes en train de la gare TGV des Guillemins (arrêt aux Ateliers Centraux à Ougrée). Il sera en outre connecté au boulevard urbain sérésien.

Le public est attendu pour l’ouverture des portes à 19 h 30 ce mercredi soir, et à découvrir à 21 heures le mystérieux projet Oootoko, collectif de 19 musiciens européens proposant une musique cinématographique aux références allant de François de Roubaix à Bonobo en passant par Snarky Puppy. Reste quelques tickets en ligne.