Liège: le tram va faire sa première sortie "historique" ce mardi

Les tout premiers essais visent à tester le gabarit du tram sur les voies et à tester les lignes aériennes de contact sous tension. Une fois cette première étape validée, les 20 rames de tram passeront par une batterie de tests, comme l’évaluation de l’alimentation en énergie, l’accélération et le freinage, entre autres.

Les premiers essais dynamiques du tram se déroulent dans un premier temps dans la zone Droixhe-Pont Atlas et Coronmeuse. Au fur et à mesure de la disponibilité de la ligne sur le reste du tracé, les essais se poursuivront jusqu’au Standard et au plus tard le 31 octobre 2024. Ils seront ensuite suivis de la marche à blanc, pour une mise en fonction effective en janvier 2025.

En parallèle, le 2 octobre marquait le début des travaux liés à l’extension du tram vers Herstal. Si les travaux ont déjà commencé le long de la Meuse, le constructeur Mov’Urba se doit de procéder à un état des lieux des façades concernées par le chantier avant de débuter le chantier en zone d’habitation.

C’est pourquoi, entre le 11 octobre et la fin du mois de novembre prochain, un géomètre chargé de délimiter les limites d’une propriété pourrait se présenter chez vous. Une démarche antérieure au démarrage des travaux devant votre habitation.

Cette étape concerne exclusivement les riverains habitant entre le numéro 90 de la rue Ernest Solvay et le numéro 20 du boulevard Zénobe Gramme, qui font partie des secteurs 1 et 2 du chantier.