Une cession qui pourrait se réaliser dans les semaines à venir puisque le journal l’Écho nous apprend que le groupe Sodaphi est en passe de racheter l’établissement. En effet, confirme Alexandre Dallemagne, le CEO du groupe liégeois à nos collègues de l’Écho, “On est en période de closing (NdlR : l’étape finale du processus de cession d’entreprise qui entérine les négociations). La première chose sera de faire la continuité du beau projet familial des fondateurs. Dans les deux prochaines années, Le Monde Sauvage va ainsi avoir un continent asiatique, un projet de Joseph Renson qu’il n’a pas pu finaliser. Les animaux sont déjà là”, conclut Alexandre Dallemagne.

Des logements

Mais sans doute dans la volonté de pérenniser l’entreprise aqualienne, Sodaphi entend innover et intégrer une offre de logement. Cette offre de logement se focalisera vers la région d’Aywaille et pas uniquement sur le parc” continue Alexandre Dallemagne dans les colonnes de l’Écho. “Ce qui permettrait d’avoir un plus pour les gens qui aiment les animaux, conjugué à un mix de loisirs classiques dans la région comme des visites ou des balades à vélo”.

Et le futur patron du Monde Sauvage de se montrer rassurant : le personnel, une quarantaine de personnes qui travaille actuellement à Aywaille resterait en place, tout comme les 600 animaux.