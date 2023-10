Bébé retrouvé mort en 2008 dans les bois de Sibret: la police lance un appel aux professionnels de la broderie

Aucun indice à ce jour

Il ne s’agissait pas d’un jouet, mais du cadavre d’un bébé né quelques heures plus tôt. Le placenta juste à côté en était la preuve.

Le bébé était emballé dans un drap de lit rapiécé.

Le responsable de l’unité scoute avait immédiatement alerté la police de la zone Centre Ardenne. Le parquet, un médecin légiste et un juge d’instruction étaient descendus sur les lieux qui avaient été bouclés.

Aucun indice n’avait été découvert à proximité de l’enfant et les analyses post-mortem avaient juste pu déterminer qu’il s’agissait du corps d’une petite fille de race blanche et qui avait vu le jour un peu moins de deux mois plus tôt. Elle était née à terme.

Les médecins de la région avaient été consultés par les enquêteurs afin de vérifier si aucune femme enceinte n’aurait pu commettre cet infanticide.

Un appel à témoins de la police fédérale aux professionnels de la broderie

Ce samedi, la police fédérale a lancé un appel à témoins aux professionnels de la broderie, en joignant un cliché du drap découvert au moment des faits (voir les photos en haut de cet article).

Le communiqué dit ceci: "Ce drap est de facture ancienne et a été raccommodé. Il mesure 244 cm/140 cm et convient pour un lit d’une personne. Il est en coton de teinte claire. Les initiales"KW"ont été brodées à proximité de l’ourlet du drap. Un appel particulier est lancé aux professionnels de la broderie qui pourraient donner des informations sur l’ouvrage de ce drap."

Tout qui peut donner des informations sur ces pièces d’étoffe est invité à contacter la police au 0800/30 300.

Une ultime tentative désespérée pour relancer l’enquête ?

À ce jour, 15 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui sont ce bébé et sa maman. Une ordonnance de non-lieu a déjà été prononcée.

Nous avons contacté un enquêteur de l’époque qui est toujours policier.

Selon lui, "il n’y a aucun élément neuf qui est remonté du terrain. Si je me rappelle bien, le drap de lit entourait le cadavre du bébé et on avait fait des prélèvements d’ADN. Je suppose qu’on n’a pas retrouvé d’autre drap et que celui dont il est question ici est bien celui de Sibret. Je n’ai rien entendu dire ces jours-ci. À ma connaissance, il n’y a pas d’éléments neufs.

Et je pense que s’il y avait du neuf, je serais au courant. Je suppose encore que si le parquet fait cet appel à témoin, c’est dans une ultime tentative.

On ne connaît en effet rien de l’identité de ce bébé et de la mère. Le mystère reste entier. Maintenant, si cet appel à témoins permet de progresser, ce serait bien ; mais les faits sont très anciens. 15 ans, c’est long.", conclut le policier.