Inondations en Wallonie : une nouvelle étape franchie pour la reconstruction de la vallée de la Vesdre

Jeudi matin, la visite a démarré au chantier de reconstruction du mur du casino de Chaudfontaine, commencé au mois de mars et qui se termine peu à peu. Sa fin est annoncée mi-novembre avec la pose des couvre-murs et des garde-corps. “Avec une amélioration hydraulique à la clé, puisque l’ouvrage a été réaligné et reculé de deux mètres de manière à donner plus d’espace à l’écoulement des eaux”, détaille Philippe Guillaume, chef de district pour le Service Public de Wallonie (SPW).

Les parties de berges de la Vesdre sécurisées de manière temporaire entre Eupen et Chênée, ainsi que ses affluents, vont ensuite devoir être repensées : “Nous attendons les résultats de la modélisation pour trouver les solutions les plus durables”, conclut le responsable.

Le travail entrepris jusqu’à présent donne le sourire au ministre-président wallon, même s’il admet que l’ampleur de la tâche reste importante : “Les chiffres dépasseront de loin ceux communiqués actuellement”, a confessé Elio Di Rupo (PS).

C’est tout le cours d’eau qui au final va subir des modifications sur son tracé, “avec les aménagements les plus intelligents possibles”, a promis la ministre Tellier (Ecolo).

À Eupen, une cinquantaine d’interventions vont ainsi être réalisées afin de favoriser l’écoulement de l’eau. À Chaudfontaine, toute une série d’espaces vont être rendus à l’eau pour lui permettre de déborder et des méandres vont notamment être créés afin de ralentir son flux.