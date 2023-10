L’ancien échevin de Spa Paul Mathy condamné à 18 mois avec sursis

En 2016 et 2017, durant 19 mois, une personne sans domicile fixe avait obtenu l’accord de la Ville de Spa pour se loger dans les bâtiments désaffectés et insalubres des anciens thermes de Spa. L’individu avait accepté, en échange de l’occupation des lieux, d’occuper un rôle de concierge et de gardiennage à l’occasion de rondes de nuit. Il avait aussi obtenu l’autorisation de démonter les ferrailles afin d’en retirer un bénéfice à la revente.

L’affaire avait fait l’objet de délibérations au collège des bourgmestre et échevins. Mais la situation avait été dénoncée au parquet fédéral. Elle avait été objectivée par un contrôle des lois sociales, qui avait constaté que l’occupant des lieux ne disposait d’aucun contrat de travail. L’état d’insalubrité et de dangerosité du bâtiment avait été constaté.

Pas de circonstance aggravante

L’ancien échevin des travaux et de l’urbanisme Paul Mathy, et deux employés de la Ville de Spa, à qui le SDF rendait des comptes, répondaient de préventions de traite des êtres humains avec les trois circonstances aggravantes d’autorité, de faits commis par des fonctionnaires publics dans le cadre de leurs fonctions et de mise en danger de la vie d’autrui. Ils répondaient aussi de préventions liées au droit pénal social.

Le tribunal a déclaré les préventions établies contre Paul Mathy, sans la circonstance aggravante d’autorité. Les préventions n’ont pas été retenues contre les deux employés de la Ville de Spa, acquittés au bénéfice du doute. Ils encouraient six mois de prison.

Paul Mathy a été condamné à 18 mois de prison avec sursis de trois ans et à une amende ferme de 20 000 euros. Cette condamnation est assortie d’une interdiction des droits pendant une durée de cinq ans. Elle est aussi assortie d’une confiscation par la justice d’une partie de l’immeuble concerné à Spa (les anciens thermes de Spa) à concurrence de 124,33 mètres carrés. Paul Mathy est en outre condamné à payer un euro provisionnel à la victime.