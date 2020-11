Combien de morts le coronavirus a-t-il à son passif ? Bien plus qu’il n’y paraît puisqu’outre les personnes qui succombent à la maladie elle-même, il y a toutes celles et ceux qui meurent, non pas du virus mais à cause du virus.

On pense ici, aux femmes et aux hommes qui ne seront pas bien soignés ou pas soignés à temps, dont l’opération a été reportée voire annulée.

On pense aussi à celles et ceux qui se retrouvent dans une situation de détresse totale, celles et ceux qui ont trop souffert durant les deux confinements.

Ainsi, la nuit de lundi à mardi, Alysson, une jeune Liégeoise dynamique a mis fin à ses jours. La jeune femme a tout perdu en quelques semaines. Au mois d’août dernier, Alysson ouvrait sa “petite entreprise”, un salon où elle exerçait le métier de barbière. Hélas, quelques mois après cette ouverture, le coronavirus a une nouvelle fois contraint le gouvernement à ordonner la fermeture des commerces dits “non-essentiels” (du moins pour les clients) et Alysson a dû fermer les portes de son salon.

Mais malgré les aides des pouvoirs publics, Alysson ne s’en sort pas. Il y a quelques semaines, elle expliquait lors d’un reportage sur RTL-TVI, que sa comptable lui avait conseillé de jeter le gant (vidéo ci-dessous). “Mais, j’ai mis tout ce que j’avais dans mon salon et je veux m’en sortir, quitte à travailler plus”. Une volonté qui n’a pas suffi face au gouffre ouvert sous ses pieds par le Covid.

Alysson n’est plus là. Elle représentera à l’avenir ces jeunes indépendants courageux, volontaires, mais fragiles ; celles et ceux qui n’ont pas pu s’en sortir, confrontés à une crise sans précédent et dont personne ne sortira indemne, même pas ceux qui estiment que cette maladie n’est rien d’autre qu’une simple grippe. Alysson venait d'avoir 24 ans.