C’est un véritable coup de massue, consécutif voire même pour certains semblable à celui du secteur Horeca, qu’ont subi ce jeudi les différentes infrastructures culturelles. Lesquelles, du moins pour ce qui est des quatre grandes salles de spectacles liégeoises que sont le Forum, le Théâtre, l’Opéra et l’Orchestre, avaient déjà été contraintes de fermer leurs portes depuis le début de la semaine.

Pour les autres, à savoir les cinémas, centres culturels, musées et autres lieux d’expositions, la décision prise par le Premier ministre de concert avec les ministres-Présidents des Régions est tombée comme un couperet. C’est d’ailleurs ce que nous a expliqué ce jeudi Alain Mager, administrateur-délégué d’Europa Expo qui organise l’exposition Toutankhamon. Cette dernière, voulue grand public, avait été prolongée jusqu’au 3 janvier prochain.

"Si on pouvait s’attendre à de nouvelles mesures d’ici vendredi, je déplore la brutalité de l’arrêt imposé de nos activités", souligne ce dernier. Lequel évoque notamment le personnel, soit une trentaine d’équivalents temps-plein. Selon lui, malgré le contexte sanitaire que l’on connaît, une certaine forme d’incompréhension est de mise, en ce compris si l’on en croit ses dires parmi le public. "Ce jeudi, on a dû refuser l’entrée à un couple venu de Tournai."

Une prolongation exclue



En outre, Alain Mager évoque la respiration que représente selon lui une telle exposition durant la crise actuelle. "Il y a peu, j’avais encore contact avec une école de Gemmenich qui me disait le bien que cela a fait aux élèves." Pour la suite, les mesures actuelles étant en vigueur au moins jusqu’au 19 novembre, ce dernier refuse de s’avancer mais tout juste assure-t-il qu’au vu des nombreux partenaires impliqués "il ne sera pas possible de la prolonger".

Bien entendu, d’autres expositions sont concernées telles que celles dédiées à Warhol et à Giacommetti, lesquelles étaient en cours à la Boverie et à la Cité Miroir. Du côté de l’ASBL Les Grignoux, c’est un nouveau coup dur. Après la fermeture des brasseries, l’ensemble de la programmation des cinémas est annulée. Remboursements via l’adresse mail remboursement@grignoux.be. Le centre culturel de Liège Les Chiroux a dû lui aussi annuler ou reporter ses activités, seules celles dédiées aux enfants jusqu’à 12 ans restant possibles, du moins à ce stade.

Bruno Boutsen