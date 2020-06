Nous étions parmi les premiers à fermer et nous sommes quasi les derniers à rouvrir." Ce constat est posé d’emblée par Eric Stassens, l’un des membres fondateurs du groupe Kineo.

Lequel compte plusieurs centres de fitness en région liégeoise, à Liège (hôtel Van der Valk), Barchon et Boncelles. Faisant le parallèle avec le secteur Horeca, l’un des responsables des centres liégeois évoque "une fermeture totale".

Et ce depuis le 13 mars dernier, se disant depuis lors "dans l’expectative". Si des cours et autres séances d’entraînement ont été mis en ligne durant le confinement, c’est avant tout afin de garder le contact avec les clients.

Sur place, à Boncelles (mais cela a aussi été le cas ailleurs), des aménagements ont été réalisés. "On a agrandi la partie fitness et on a poussé les murs", souligne Eric Stassens. Ce dernier donnant pour exemple la cafétéria qui a été reconvertie.

La piscine est encore fermée



Quant à la piscine, laquelle ne peut pas rouvrir avant le 1er juillet prochain, elle a été recouverte et des cours se donnent tout autour. "On utilise au maximum tous les espaces disponibles, tant en intérieur que dans les bois en extérieur."

Au premier jour de la réouverture du centre, son gérant se dit également "entre deux eaux". Pour l’avenir, il estime ne pas avoir le droit à l’erreur, tant vis-à-vis du personnel (pour qui le port du masque est de rigueur) que des clients.

En outre, la distanciation est de mise entre les personnes mais aussi entre les machines. Et les cours collectifs sont limités à un maximum de 20 participants. Et d’un point de vue financier ? "On s’attend à perdre encore de l’argent."

Bruno Boutsen