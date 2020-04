Le 31 mars 1980 est une date clé dans l’histoire du charbonnage d’Argenteau à Trembleur et dans celle de Blegny-Mine, mais également de façon plus large dans la longue histoire de la houillerie liégeoise.

C’est en effet le 31 mars 1980, il y avait donc pile 40 ans ce mardi, qu’est remontée la dernière berline de charbon liégeois au Puits-Marie à Trembleur, mettant ainsi fin à plusieurs siècles d’exploitation houillère, une aventure technique et humaine qui a marqué de façon indélébile toute la région liégeoise, et qui fut avec la sidérurgie une des deux mamelles du développement industriel de notre pays.

C’est ce jour également qui a marqué le début d’une reconversion du site en lieu de tourisme et de mémoire, qui a permis, après deux mois d’aménagements, d’accueillir les premiers visiteurs sous terre et de créer ce qui est devenu aujourd’hui Blegny-Mine.

C’est ce jour enfin que fut créée la confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje, dont l’action en faveur de la perpétuation de la mémoire de la mine et des mineurs s’étend sur tout le bassin minier liégeois et rayonne bien au-delà de nos frontières.

Sous l’impulsion des moines de Val Dieu

Blegny-Mine avait préparé un vaste programme pour célébrer cet anniversaire. Il est malheureusement ébranlé par la crise sanitaire grave que nous connaissons actuellement.

Le saviez-vous ? La toute première exploitation de la houille à Blegny date du XVe siècle… et c’est sous l’impulsion des moines de l’abbaye du Val-Dieu, propriétaires de terrains houillers, qu’elle débuta. Mais ce n’est que trois siècles plus tard que l’exploitation industrielle fut réellement lancée.

Comme on peut l’apprendre sur le site internet du site minier en effet, c’est en 1779 qu’une première concession, celle de Trembleur, est accordée à Gaspard Corbesier. "Ses descendants acquièrent également la concession voisine d’Argenteau. Les deux concessions (879 ha) sont réunies en 1883, mais la société est mise en liquidation en 1887".

Au début du XXe siècle, juste après la Première Guerre mondiale, une nouvelle société voit le jour. La S.A. des Charbonnages d’Argenteau est gérée par la famille Ausselet. La production croît rapidement pour atteindre 84 000 tonnes/an en 1931. Lors de la Deuxième Guerre mondiale toutefois, la tour du Puits n°1 et le lavoir sont détruits et si l’extraction continue, la cadence est ralentie… elle reprendra de manière plus importante après guerre. En 1970, 232 000 tonnes sont produites par an, avec un effectif de 680 personnes. "En 1975, le Comité ministériel de coordination économique et sociale décide d’arrêter la subsidiation de l’État aux charbonnages wallons. Les derniers sièges liégeois ferment leurs portes les uns après les autres ; celui d’Argenteau-Trembleur bénéficie du triste privilège de fermer le dernier, le 31 mars 1980."

