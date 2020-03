Alors que la Belgique enregistre les premiers cas "concrets" de coronavirus, les différents hôpitaux du pays font face à la demande et aux nombreuses inquiétudes des patients. En fin journée ce lundi, le CHU de Liège a ainsi annoncé avoir enregistré plusieurs cas suspects ce lundi 2 mars. Comme indiqué dans ce message diffusé sur les réseaux : "Voici la situation dans notre hôpital en ce qui concerne l'épidémie de coronavirus. Il s'agit de l'état des lieux à 18h45. Le CHU de Liège a enregistré ce 2 mars 7 cas suspects : un est hospitalisé dans un état non critique; un deuxième est en cours d'exploration. Les cinq autres sont en isolement à domicile. Pour ces sept cas, les analyses ont été envoyées, conformément à la procédure, au laboratoire de la KUL. Nous sommes en attente des résultats", pouvait-on lire dans ce message. On précise par ailleurs au CHU que toutes les mesures de précautions sont prises...

"L'épidémie progresse en Europe et en Belgique. Le CHU de Liège a donc pris des mesures de précautions. Nous mettons en place à la séparation des flux des patients, nous procédons au rappel des consignes d'hygiène et recommandons aux visiteurs de prendre des précautions particulières. Qu'un pictogramme va vous rappeler dans quelques minutes... Une réunion quotidienne multidisciplinaire est organisée et nous sommes en contacts permanents avec les autorités, le laboratoire et les centres de référence afin de monitorer la situation en temps réel et de nous préparer en cas d'un afflux de patients".