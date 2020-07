Tourisme Les possibilités de balades sont légion à Liège, comme ailleurs dans la province.

En ce début d’été et alors que le beau temps tarde à faire son retour, nombreux sont ceux à avoir opté pour du tourisme de proximité. Et ce, contexte sanitaire lié à l’évolution actuelle de l’épidémie de coronavirus oblige. Parmi les multiples propositions existantes en la matière, nous en avons épinglé plusieurs qui se démarquent par leur originalité.

Ainsi donc, initiée dès 2016, "L’escapade ardente" est de retour depuis ce samedi 4 juillet. Et ce, tous les samedis après-midi de l’été, l’idée étant de découvrir Liège autrement. Ce concept, voulu novateur et interactif, permet à une équipe de 4 à 6 personnes, les participants étant munis d’un roadbook et d’une carte, de partir à la découverte de différentes curiosités. Chacun a son rôle dans l’équipe et remplit les missions proposées en répondant à des questions culturelles sur Liège.

Les participants à ces visites guidées sont également attendus dans des commerces où une épreuve conviviale leur sera aussi soumise. C’est à Nadine Francke, une Bruxelloise d’origine installée à Liège depuis 20 ans et financière de formation, que l’on doit ce concept original en forme de rallye pédestre, lequel a attiré pas moins de 200 participants lors de sa première saison.

Des énigmes avec des cadeaux à la clé

Autre nouveauté ayant retenu notre attention : Totemus, soit une application disponible depuis le 3 juillet sur plus de 20 parcours, répartis dans toute la Wallonie et en quatre langues. À mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching, elle propose une balade voulue innovante, ludique et ouverte à tous les publics.

Activité gratuite à faire en famille ou en petits groupes, elle comporte six parcours en province de Liège : Liège ville, Modave, Malmedy, Coo, Stavelot et Waimes. Ces parcours sont conçus pour faire découvrir des endroits incontournables et d’autres moins connus, tout en mettant en avant des personnages, des anecdotes…

En Cité ardente, le parcours de 4,4 km débute devant l’entrée de la collégiale Saint-Barthélemy. Classé "facile", il est accessible aux familles avec poussettes. Il faut compter environ deux heures pour passer par les différentes étapes de cette "chasse". Il suffit de télécharger l’application, via Apple Store ou Google Play, laquelle propose de résoudre des énigmes avec des cadeaux à la clé.

Bruno Boutsen