Le confinement en cours depuis plus d’un an désormais a donné des idées aux uns et aux autres. Certains en ont ainsi profité pour opérer un tournant et changer de vie.

C’est le cas de Sarah Delbrassine, une juriste liégeoise âgée de 37 ans. Et ce même si, comme elle nous le confie, elle n’avait pas attendu le Covid-19 pour se poser des questions.

Son parcours est plutôt original. Après avoir terminé en 2006 son cursus en droit à l’ULiège (agrémenté d’un séjour Erasmus à Berlin), elle débute sa carrière au Luxembourg. Et ce pour un cabinet d’avocats luxembourgeois et pour RBC Dexia (actuellement Royal Bank of Canada).

"J’étais active dans les fonds d’investissement", précise Sarah, laquelle a suivi son compagnon à Londres en 2011. Elle y a également travaillé dans ce domaine avant de rentrer au pays. Employée de Belfius, de Ernst&Young puis de BNP Paribas Fortis, elle a réorienté sa carrière dans la protection des données personnelles.

Un travail qu’elle dit avoir apprécié, se spécialisant dans le domaine des modèles prédictifs analytiques. Depuis un an, en télétravail, elle est passée à 3/5 temps. Elle aime aussi rappeler le congé sabbatique pris en 2019 au Canada afin de "découvrir autre chose".

"En fait c’est simple"

Et notamment l’entrepreneuriat, y lançant un blog collaboratif dans le but de partager de manière positive les changements de mode de vie. "Encourager les gens à prendre soin d’eux et de l’environnement", tel est son credo au travers du projet "En fait c’est simple". Il s’est matérialisé en une épicerie locale qu’elle a ouverte dans son quartier.

"Le confinement a été un accélérateur de réflexions déjà présentes, notamment avec les marches pour le climat." Avec pour projet de simplifier la vie des citoyens au travers de l’alimentation. Tout en arrêtant ce qu’elle qualifie de "schéma culpabilisateur" et en retrouvant davantage de positivité dans le message qui est adressé.

"Je voudrais que quand on sort de mon magasin, on ait envie de prendre soin de soi et de son environnement", souligne Sarah, laquelle a repris l’épicerie de son quartier de Fragnée. Et ce après avoir participé au premier Climathon belge organisé en 2020 à Liège et en pouvant compter sur un crowdfunding de 15 000 euros.