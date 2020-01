De nombreux bus rentrent au dépôt...

Il était tôt ce lundi lorsqu'un chauffeur de bus circulant sur une ligne traversant le quartier de Droixhe a été la cible de tirs. Selon nos informations en effet, ce bus de la ligne 17 traversant le quartier de Droixhe, a été la cible d'un projectile. On ignore à ce stade la raison de cette agression. Sur le moment même, le chauffeur ne se serait pas rendu compte de l'impact mais la vitre arrière a cependant été brisée. Le chauffeur n'est pas blessé.

Cet incident a provoqué un mouvement émotionnel au sein du Tec Liège-Verviers et les bus des dépôts de Robermont, Hesbaye et Jemeppe sont à l'arrêt. L'espace Tec de la place Saint-Lambert est également fermé. Cela représente quasi l'ensemble des bus du Tec Liège-Verviers à l'exception des régions de Verviers et d'Eupen.

Une assemblée générale est prévue à 13 h.

Du côté de la direction on confirme ces faits et annonce une rencontre cet après-midi avec les syndicats. "Il s'agit notamment de discuter des incidents récurrents qui se produisent depuis quelques semaines au niveau de la place de Geer", a précisé Carine Zanella, porte-parole du Tec Liège-Verviers.