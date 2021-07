A quoi servent exactement les canalisations ?

De manière générale, les canalisations permettent, d’une part, d’accéder à de l’eau propre facilement et d’évacuer les eaux usées. Que ce soit pour étancher sa soif, se laver les mains, laver la vaisselle, prendre une douche ou un bain, tirer la chasse d’eau, vous aurez besoin d’eau. Ces dispositifs vous permettront également de vous débarrasser des eaux usées, par l’évier, le lavabo, le trou d’évacuation de la douche ou de la baignoire…

Les canalisations vous permettront donc de maintenir la propreté dans votre habitation. Une maison bien équipée devrait donc en principe avoir un système de canalisation impeccable. Par exemple, si vous avez l’intention de mettre votre maison en location, les canalisations figurent parmi les éléments que le locataire aime à vérifier en premier.

Les problèmes causés par l’absence d’entretien des canalisations

Étant donné que les canalisations constituent des éléments essentiels d’une maison, l’entretien doit donc être fait convenablement et régulièrement. Comme vous pouvez vous en douter, un défaut d’entretien pourrait causer divers problèmes au niveau de ces dispositifs.

En tant que professionnel dans le secteur du débouchage à Liège, l’entreprise SD Débouchage nous a communiqué une liste des problèmes fréquents constatés lors de ses interventions quotidiennes.

Les obstructions dans les canalisations

Une canalisation bouchée ? On en a tous fait l’expérience à un moment ou un autre. Au début, l’eau usée s’évacue de votre évier ou de votre lavabo plus lentement que la normale. Un problème qui peut s’aggraver en un rien de temps. En quelques jours, si vous n’intervenez pas ou si les mesures prises s’avèrent inefficaces, vous vous retrouverez avec une canalisation totalement bouchée. Les eaux usées vont stagner.

Dans ce cas-là, l’entretien pourra s’avérer plus difficile et plus coûteux et seul un professionnel sera en mesure d’intervenir.

Les professionnels comme la société SD Débouchage conseillent de prendre contact avec un déboucheur dès les premiers signes d’obstruction. A noter que ces obstructions proviennent généralement de nombreux détritus : morceaux de nourriture et de plastique, poils et cheveux, savons, graisses, accumulation de calcaire… En s’accumulant dans les canalisations, ces détritus vont alors empêcher la bonne circulation de l’eau.

Les bruits

Parfois, il peut s’agir d’un bruit isolé qui peut durer pendant un bon bout de temps. Si durant la journée ces bruits peuvent passer inaperçus, ce n’est pas forcément le cas durant la nuit. Ces nuisances sonores pourraient même gâcher votre sommeil. Il est clair que les bruits causés par une canalisation sont loin d’être normaux.

Le passage de l’eau en lui-même peut provoquer des vibrations et de ce fait, des bruits si les canalisations ne sont pas parfaitement fixées ou ne présentent que très peu de courbures (qui limitent les vibrations). Mais en plus, durant le passage de l’eau chaude, les matériaux formant les canalisations peuvent se dilater. Cela va alors accentuer lesdites vibrations et bruits. En plus si la pression de l’eau est trop élevée, attendez-vous à un boucan énorme dans votre maison. Là encore, vous aurez besoin de faire appel à un professionnel des canalisations.

Les mauvaises odeurs

Votre maison sent l’égout ? C’est une situation gênante, non seulement pour vous, mais également pour vos éventuels convives. Ces mauvaises odeurs proviennent bien évidemment de vos canalisations. Elles s’échappent notamment de l’évier, du lavabo, de la douche, de la baignoire ou encore des toilettes.

Selon son origine, ces odeurs peuvent provenir d’une tuyauterie bouchée, de la fosse septique, du siphon de l’évier… Tout comme les autres problèmes de canalisations, les mauvaises odeurs peuvent tout à fait être supprimées.

Les problèmes de pression

Lorsqu’on parle de problèmes de pression, on fait notamment référence à une arrivée d’eau trop faible ou trop élevée. En effet, les nuisances sonores ne sont pas les seuls problèmes engendrés par les dysfonctionnements au niveau de la pression. Le fait est qu’une pression d’eau trop faible vous fera perdre un temps fou lorsque vous aurez besoin d’eau pour cuisiner, nettoyer ou vous doucher. Par contre, une pression trop élevée vous fera gaspiller de l’eau. Vous ferez donc des dépenses inutiles.

Ces problèmes de pression proviennent souvent de la vanne d’arrêt de votre robinet. Cela étant, il peut également exister d’autres défaillances ou anomalies causant une pression trop faible ou trop élevée. Dans ce cas, l’idéal est de faire appel à un plombier.

Les fuites d’eau

Quand elle est importante, une fuite d’eau peut inonder votre maison. Elle peut même provoquer une dégradation au niveau de la construction. Les dégâts au niveau de l’installation électrique restent d’ailleurs l’un des risques les plus redoutés. De plus, les fuites d’eau peuvent survenir sans pour autant être observables à l’œil nu.

A noter que les fuites d’eau peuvent être à l’origine de la faible pression de votre eau. Le fait est que les différents dysfonctionnements au niveau de votre canalisation peuvent se corréler entre eux. C’est la conséquence d’un défaut, d’un retard ou d’une mauvaise qualité d’entretien.

La cause la plus évidente d’une fuite d’eau est bien évidemment les trous sur une ou plusieurs parties de la tuyauterie. Ces trous peuvent apparaître d’une manière ou d’une autre : chocs, usures, mauvaise protection de l’installation contre les intempéries… Mais la fuite peut bien évidemment être causée par d’autres problèmes : joint mal serré, équipement inadapté…

A quelle fréquence entretenir ses canalisations ?

Pour éviter les problèmes majeurs au niveau de votre canalisation, vous pouvez procéder de plusieurs façons. Tout d’abord, il est important d’investir dans une installation de qualité. Cela peut être plus coûteux, mais ça en vaut vraiment le coup sur le long terme. Assurez-vous également de faire passer le moins de détritus dans vos canalisations pour éviter qu’elles ne s’obstruent trop rapidement.

Mais l’élément le plus important pour garder vos canalisations parfaitement fonctionnelles reste l’entretien. Il faudra le faire régulièrement afin d’éviter que les problèmes ne s’accumulent. Bien qu’il existe des entretiens que vous pouvez effectuer vous-même, certains travaux plus sérieux doivent être laissés aux mains des professionnels. À titre préventif, l’entretien de la canalisation doit généralement se faire tous les 18 à 22 mois. Mais bien évidemment vous devez faire appel à un plombier dès lors qu’un dysfonctionnement apparaît.

Pourquoi faire appel à un professionnel ?

Si vous avez quelques notions en canalisation ou en plomberie, vous serez sûrement tenté de faire l’entretien de votre installation vous-même. C’est tout à fait normal étant donné que vous ferez ainsi quelques économies en résolvant vous-même les problèmes. Cela étant, comme il a déjà été mentionné plus haut, la défaillance de vos canalisations peut provenir de différentes causes. Si certaines sont mineures, d’autres peuvent s’avérer plus sérieuses et plus compliquées à gérer.

De plus, un dysfonctionnement qui semble mineur peut cacher un problème plus sérieux. En n’intervenant pas à temps ou en effectuant un entretien inefficace, la situation peut s’aggraver en un rien de temps. L’idéal est donc de faire appel à un professionnel dès lors que les problèmes se présentent. Cela pourrait vous éviter de nombreux désagréments ainsi qu’une dépense plus élevée dans un futur proche.