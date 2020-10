L'Union socialiste hutoise avait le choix entre plusieurs échevins. Elle a "décidé de favoriser l'expérience" et de désigner l'échevin Dosogne en vue d'assurer l'intérim.

Actuel échevin des Travaux et du Patrimoine, Eric Dosogne avait réalisé le 3e score de la liste PS aux élections communales de 2018.

"Je suis heureux de la confiance qui m'est accordée et avec le collège, nous allons continuer à travailler à la mise en œuvre des grands dossiers de la ville de Huy, comme le nouveau centre nautique", a précisé M. Dosogne après sa désignation.

Christophe Collignon, qui conserve le titre de bourgmestre en titre, siégera désormais parmi les conseillers communaux élus. "Je tiens à rassurer les Hutoises et Hutois quant à mon attachement à notre belle ville et mon engagement", a déclaré le nouveau ministre wallon des Pouvoirs locaux et du Logement.

Ce changement n'est pas le seul. Geneviève Nizet, présidente du CPAS, reprendra les fonctions scabinales d'Eric Dosogne (logement, travaux, état-civil et emploi). André Deleuze, qui occupait la présidence de l'hôpital, assurera la présidence du CPAS. Quant au jeune conseiller communal Florian Rorive, il occupera désormais également la présidence de l'hôpital.