Dès avant les fêtes de fin d’année, et ce dans la foulée de l’adoption par la Région de son budget 2020, les deux députés libéraux issus de l’arrondissement de Huy-Waremme disaient leur volonté d’en faire "un arrondissement pilote". Et ce à en croire tant Manu Douette que Caroline Cassart au travers de cinq domaines, avec l’objectif avoué de "définir une identité propre" à ce dernier et de se montrer "moteurs et novateurs".

Cette volonté d’innovation, on la retrouve dans le chef des deux nouveaux venus écologistes au sein des Parlements régional et fédéral. Soit une première tant pour Rodrigue Demeuse que pour Samuel Cogolati, par ailleurs élus au conseil communal de Huy.

C’est la gare de Waremme qu’ils avaient choisi afin d’exprimer leurs souhaits pour cette année 2020. À savoir, à en croire ces derniers, "un espace public menacé" et "l’une des gares les moins bien loties du pays". De quoi illustrer la thématique de la mobilité qui est chère à ces deux jeunes pousses vertes. À cet égard, selon eux, "il faut passer à la vitesse supérieure afin de garantir un avenir aux générations futures".

C’est donc en binôme, soit une spécificité écologiste à Huy-Waremme, que Rodrigue Demeuse et Samuel Cogolati entendent faire en sorte de "ne pas louper le train de la transition". Le tout selon leurs dires en s’appuyant sur les sept majorités communales au sein desquelles Écolo est désormais présent au sein de l’arrondissement.

40 ans d’Écolo à Huy

Et ce d’autant que l’année 2020 sera particulière pour le parti puisqu’il fêtera ses 40 ans à Huy où la première AG a été créée. Poursuivant un objectif de proximité avec les citoyens, les deux députés ont entrepris l’an dernier de rencontrer ces derniers via un porte-à-porte. Et ce précisément à l’heure d’une "crise de confiance" mais également d’une attente exprimée vis-à-vis du monde politique.

C’est ainsi que le binôme organise son "Live Café" qui a déjà eu lieu à Huy, Waremme, Engis et Ferrières. À partir du mois prochain, un cycle de rencontres dédiées à des solutions trouvées en matière de transition sera mis sur pied. La première édition étant programmée le 7 février au sein de l’industrie de biogaz du Haut-Geer.

Quant aux vœux présentés par les deux élus hutois, ils visent à faire de leur arrondissement "un laboratoire d’innovations". Et ce afin de répondre à plusieurs défis qu’ils ont donc listés, ayant trait en l’espèce à la mobilité mais aussi à l’énergie et à la justice sociale. Soit des matières dans lesquelles ils s’investissent en tant qu’élus.

Il est ainsi question entre autres de la création de nouvelles lignes de bus entre Huy, Hannut et Waremme et de la sécurisation de la RN 90. On peut également évoquer la création d’un abri de nuit au sein de l’arrondissement, un appel étant lancé aux autres partis, ou encore la nécessité de trouver des solutions pour l’après-nucléaire, un immobilisme étant dénoncé en la matière.

