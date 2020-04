En cette période compliquée où la solidarité n’est pas un vain mot, il est des initiatives qui sortent de l’ordinaire. Depuis le début de la crise actuelle, on vous a d’ailleurs fait part de plusieurs d’entre elles.

Alors que le manque de masques est toujours patent, de quoi pousser les communes à agir de leur propre chef, un besoin existe aussi d’autres équipements de protection. Et ce, qu’il s’agisse du personnel soignant ou encore d’autres corps de métier dont la police.

C’est afin de fournir cette dernière, en demande tout comme les CPAS, les pharmacies ainsi que les commerces d’alimentation, qu’un jeune Amaytois s’est lancé il y a peu dans la fabrication. Et ce, plus particulièrement de visières de protection qu’il produit en 3D depuis son domicile.

Âgé de 30 ans et diplômé en graphisme 3D, Lionel Samain est, comme il nous l’explique, "familiarisé avec la technologie". Pourtant, à la ville, ce jeune homme est actif au sein de la société Voo pour laquelle il s’occupe de la communication sur les réseaux sociaux.

Rien à voir donc, du moins a priori, avec ce dont il est question en l’espèce. Si ce n’est toutefois que ce dernier exerce depuis un certain temps une activité d’indépendant complémentaire. Et ce, au travers de la société iCreate 3D Prints qu’il a lui-même fondée.

Un contact policier

C’est via cette dernière que Lionel Samain a souhaité s’impliquer à sa manière dans la lutte contre le coronavirus. "Je travaille de chez moi où je dispose du matériel nécessaire et où je suis en train d’aménager un nouvel espace", précise-t-il. Son but étant de pouvoir accueillir davantage de machines car la demande en la matière grandit.

Quant à l’impression 3D, elle présente selon lui l’avantage de pouvoir réaliser rapidement un prototype "même si produire en série est plus compliqué".

Pourquoi donc la police ? "Un contact policier pour qui je travaillais a réagi à mon appel via Facebook." Les visières qu’il fabrique sont destinées aux polices fédérale (celle du Luxembourg dans un premier temps) et locale (Dinant, Bastogne…).

Bruno Boutsen